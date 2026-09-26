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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق شقة سكنية بالمحمودية.. والحماية المدنية تسيطر دون إصابات

حريق بالبحيرة
حريق بالبحيرة
ساندي رضا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة ، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة خلف مستشفى المبرة بمدينة المحمودية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق شقة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة مركز ومدينة المحمودية.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية والعقارات المجاورة.

المعاينات الأولية

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحريق، وجرى فرض نطاق أمني بمحيط العقار، وباشر رجال الحماية المدنية أعمالهم وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.

وأكدت المعاينات الأولية عدم وجود إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين، كما جرى التأكد من سلامة المتواجدين بمحيط العقار، وتنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة أعمالها وإجراء المعاينات اللازمة لموقع الحريق، والوقوف على أسبابه وملابساته، إلى جانب حصر أي تلفيات مادية نتجت عن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة

البحيرة المحمودية حريق أمن البحيرة

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