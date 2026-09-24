بتكلفة 350 مليون جنيه.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء كوبري البريجات

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أعمال إنشاء كوبري البريجات أعلى الرياح البحيري بقرية البريجات التابعة لمركز كوم حمادة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، والوقوف على سير الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

مشروع جديد لتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين

ويُنفذ المشروع من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 350 مليون جنيه، ويستهدف إنشاء كوبري يربط بين جانبي الرياح البحيري، بما يتيح عبور السيارات والمشاة بصورة أكثر أمانًا، ويُسهم في الاستغناء عن المعديات كوسيلة للعبور عقب دخول الكوبري الخدمة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن إنشاء الكوبري يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطرق والنقل بالمنطقة، لما له من دور في تيسير حركة المواطنين والمركبات، ورفع مستوى الأمان أثناء العبور، وتحسين الترابط بين القرى والمناطق الواقعة على جانبي الرياح البحيري، مشيرةً إلى أن تطوير شبكة الطرق والكباري يأتي ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة للأعمال، والالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية المقررة، ومراعاة عناصر الجودة والسلامة خلال مختلف مراحل التنفيذ، مع العمل على دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لدخول المشروع الخدمة.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر، على استمرار حصر احتياجات مراكز ومدن المحافظة من مشروعات الطرق والكباري، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات الفعلية والكثافات السكانية وحركة المواطنين والمركبات، بما يدعم خطط تطوير شبكة النقل وتحسين مستوى الخدمات بمختلف أنحاء البحيرة.