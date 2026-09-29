مونديال الأندية لليد.. الزمالك يواجه الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره الأهلي ، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

ومن المقرر أن تقام المباراة بعد غدٍ الخميس، في تمام الخامسة والنصف مساءً على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الزمالك قد تأهل للعب على الميدالية البرونزية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي ضمت برشلونة الإسباني، ومنتدى درب السلطان المغربي، وبينهيروس البرازيلي.

ويسعى الكوماندوز لتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية في البطولة، التي تستضيفها مصر بمشاركة 10 أندية من مختلف قارات العالم.