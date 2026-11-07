إخلاء ناجح بمدرسة ثانوية بطور سيناء.. وفاء رضا تشيد بالأنشطة الطلابية

شهدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تنفيذ تجربة إخلاء ناجحة بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين بمدينة طور سيناء، في إطار تعزيز وعي الطلاب بإجراءات الأمن والسلامة، وتدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وكان في استقبالها أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وخالد عثمان مغربي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، وفتحي شحاتة، مدير المدرسة.

وتابعت مدير المديرية تنفيذ تجربة الإخلاء، واطمأنت على نجاح جميع مراحلها وانتظام خطواتها، ومدى استيعاب الطلاب للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، والتعامل السليم مع المواقف الطارئة.

كما تفقدت الفصول الدراسية وغرف الأنشطة، وأبدت إعجابها بمستوى الأنشطة ، خاصة نشاط التربية الفنية، مشيدة بحديقة المدرسة والجهود المبذولة من جانب التربية الزراعية في رعاية المساحات الخضراء، وتنمية المهارات العملية لدى الطلاب.

وخلال الزيارة، ناقشت مدير المديرية مع مدير المدرسة أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل، واحتياجات المدرسة، كما تابعت موقف طلاب الخدمات، ونسب العجز والزيادة في أعداد المعلمين، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، والعمل على تذليل العقبات بما يسهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدرسة.