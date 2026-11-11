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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت في صفقات الأهلي الشتوية.. لاعب وسط أجنبي ومدافعان في الطريق

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

كشف الناقد الرياضي محمد أبوعلي عن تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة أنهت اتفاقها بشأن صفقة لاعب وسط أجنبي، كما تعمل على ضم مدافعين جديدين، في الوقت الذي تدرس فيه عدة صفقات تبادلية بناءً على رؤية المدير الفني الحسين عموتة.

وقال أبوعلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "الأهلي شايل لـ محمد هاني حاجة كويسة، خاصة إنه لم يغلق ملف التجديد، عكس ياسر إبراهيم، وهيكون له حاجة مختلفة بخلاف العرض المقدم له، من خلال الإعلانات، وهاني هيجدد عقده".

وأضاف: "هناك عرض من أهلي بنغازي لضم ياسر إبراهيم، وفيه حالة زعل شوية داخل الأهلي من اللاعب، وهناك مدافعان سينضمان للفريق في يناير، وهناك مدافع فلسطيني مرشح".

وتابع: "الأهلي أنهى صفقة لاعب وسط أجنبي، وسيتم قيده مكان رضا سليم، لكن رضا يرفض الدخول في صفقات تبادلية، وعايز يمشي ويحصل على قيمة عقده بالكامل".

وكشف أبوعلي عن اجتماع الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ قبل سفره إلى المغرب، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالفريق، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في التدريبات.

وأوضح أن محمد رأفت وكباكا مرشحان للدخول في صفقة تبادلية مع نادي زد، مقابل التعاقد مع طارق علاء، مشيرًا إلى أن كريم فؤاد وكريم الدبيس مرشحان أيضًا للدخول في صفقات تبادلية، لكن الإدارة تنتظر التقرير الفني النهائي من الحسين عموتة لحسم هذه الملفات.

وأشار إلى أن الأهلي أخطر عموتة أنه سيتم الانتهاء من جميع الصفقات قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير، حتى تكون التدعيمات جاهزة وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

واختتم محمد أبوعلي تصريحاته بالتأكيد على عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن رحيل سفيان بنجديدة عن الأهلي خلال يناير المقبل وانضمامه إلى الوداد المغربي، قائلًا: "غير صحيح إن سفيان بنجديدة هيرحل عن الأهلي في يناير وينضم للوداد المغربي، وأنا شايف إنه لاعب جيد".

النادي الأهلي الأهلي الحسين عموتة محمد هاني ياسر إبراهيم

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