قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختتام المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي بشأن التسوية الأوكرانية
أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: تنظيم قافلة طبية للكشف الطبي على 60 مواطنًا لدعم الأسر الاكثر دعما

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تنظيم قافلة طبية جديدة تحت رعاية جمعية الأورمان استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (60) مواطنًا بقرية الشعبيه بمركز المحله، وكفور بلشاي بمركز كفر الزيات، وقريتي كفر عصام وخرسيت بمركز طنطا.

توجيهات تضامن الغربية 


وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعى، حيث تم إجراء الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من “صدر وعيون وأعصاب وعظام و مخ وأعصاب و سمعيات وجراحة عامة وأطفال و باطنة و مسالك، وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبه أشاد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، بمجهودات جمعية الأورمان  في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

رفع كفاءة الخدمات 

وفى السياق ذاته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن القوافل الطبية تأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى حرص الجمعية على الوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات الطبية المعنية، لضمان حصول المستحقين على خدمات الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، تنفيذًا لرسالة الجمعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.    

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 


والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تضامن الغربية قافلة طبية دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

حسام عبد المجيد

بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

مصطفى الفقي

تراجع الشعبية والتذمر العام أبرزها .. مصطفى الفقي: 3 مؤشرات تدفع إلى تغيير الحكومة

ترشيحاتنا

حسين فهمي

حسين فهمي قبل انطلاق مهرجان القاهرة: يهمني الطلبة يشوفوا أفلام عالمية

ستايسي كيتش

وفاة الفنان الأميركي ستايسي كيتش عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض

عاصي الحلاني

أول تعليق من ابن عاصي الحلاني على واقعة حادث دهس

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد