تضامن الغربية: تنظيم قافلة طبية للكشف الطبي على 60 مواطنًا لدعم الأسر الاكثر دعما

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تنظيم قافلة طبية جديدة تحت رعاية جمعية الأورمان استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (60) مواطنًا بقرية الشعبيه بمركز المحله، وكفور بلشاي بمركز كفر الزيات، وقريتي كفر عصام وخرسيت بمركز طنطا.

توجيهات تضامن الغربية



وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعى، حيث تم إجراء الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من “صدر وعيون وأعصاب وعظام و مخ وأعصاب و سمعيات وجراحة عامة وأطفال و باطنة و مسالك، وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه أشاد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

رفع كفاءة الخدمات

وفى السياق ذاته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن القوافل الطبية تأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى حرص الجمعية على الوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات الطبية المعنية، لضمان حصول المستحقين على خدمات الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، تنفيذًا لرسالة الجمعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا



والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.