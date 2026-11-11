استعدادا لـ الأهلي.. بيراميدز يواجه وادي دجلة وديا

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن خوض مباراة ودية وحيدة خلال فترة التوقف الدولي، استعدادا لعودة المشوار المحلي والقاري.

وأشار زاهر إلى أن بيراميدز اتفق على خوض لقاء ودي مع نظيره وادي دجلة على أن يقام مساء الاثنين 16 نوفمبر الجاري على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يستأنف بيراميدز تدريباته بداية من يوم الجمعة المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام بعد الفوز على الداخلية في كأس مصر.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مبارياته المحلية والقارية بعد انتهاء التوقف الدولي، والبداية بمواجهة النادي الأهلي المحدد لها يوم 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.