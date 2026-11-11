اجتماع حسم صفقات الأهلي.. عموتة يختار بين 3 مدافعين ورضا سليم يحدد مصير الصفقة الأجنبية ومفاجأة ديانج

بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي رسم ملامح تحركاتها في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة مبكراً في محاولة لمعالجة بعض الثغرات داخل قائمة الفريق الأول ومنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة الخيارات التي يحتاج إليها للمنافسة بقوة خلال النصف الثاني من الموسم خاصة في ظل رغبة المدرب في إجراء تدعيمات محددة بعيداً عن التعاقدات العشوائية أو زيادة عدد اللاعبين دون حاجة فنية حقيقية.

وشهدت الأيام الماضية تحركاً إدارياً لفتح ملف الصفقات الجديدة بعدما عقد ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ووائل جمعة مدير الكرة اجتماعاً مع الحسين عموتة لمناقشة احتياجات الفريق وتحديد المراكز التي تتطلب تدخلاً خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء الاجتماع قبل مباراة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر وشهد مناقشة التصور الفني للمرحلة المقبلة إلى جانب استعراض مجموعة من الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق في إطار خطة تستهدف تدعيم الخط الخلفي وخط الوسط المدافع وهما المركزان اللذان وضعهما عموتة على رأس أولوياته.

وتشير كواليس الاجتماع إلى أن الأهلي يتعامل مع ميركاتو الشتاء وفق ثلاثة ملفات متوازية؛ الأول يتعلق بحسم هوية المدافع الجديد والثاني يرتبط بمستقبل المغربي رضا سليم والصفقة الأجنبية المنتظرة في وسط الملعب بينما يحمل الملف الثالث مفاجأة تتعلق بإمكانية استعادة المالي أليو ديانج حال توافرت الظروف المناسبة لعودته.

3 مدافعين في دائرة الاختيار.. وعموتة يحسم هوية الصفقة الجديدة

يأتي تدعيم مركز قلب الدفاع في مقدمة أولويات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية بعدما طلب الحسين عموتة التعاقد مع مدافع جديد يمتلك القدرة على تقديم الإضافة الفنية وتوفير بدائل قوية داخل الخط الخلفي خاصة مع رغبة الجهاز الفني في زيادة المنافسة على المشاركة الأساسية.

وشهد الاجتماع طرح ثلاثة أسماء مصرية على طاولة المفاضلة هي أحمد كالوشا مدافع إنبي ومصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري وإبراهيم سامي مدافع القناة حيث تخضع الأسماء الثلاثة للتقييم الفني قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب الذي سيحصل على الضوء الأخضر لبدء المفاوضات معه.

ويحظى الملف الدفاعي باهتمام واضح من إدارة الكرة التي تسعى إلى عدم التسرع في حسم الصفقة خصوصاً أن التعاقد مع مدافع جديد يتطلب اختيار لاعب قادر على الانسجام سريعاً مع المجموعة وليس مجرد إضافة اسم جديد إلى القائمة.

ولم يدخل الأهلي حتى الآن في مفاوضات نهائية مع أي من اللاعبين الثلاثة إذ تفضل الإدارة الانتهاء أولاً من المفاضلة الفنية بالتنسيق مع عموتة على أن تبدأ بعدها مرحلة التفاوض مع النادي الذي يلعب له المدافع المختار سواء فيما يتعلق بالمقابل المالي أو شروط انتقال اللاعب.

رضا سليم مفتاح الصفقة الأجنبية.. وعموتة يتمسك بأسامة نور الدين

على مستوى خط الوسط تبدو الحسابات أكثر تعقيداً بعدما ربطت إدارة الأهلي استكمال تحركاتها للتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الوسط المدافع بمصير المغربي رضا سليم الذي لم يحسم النادي موقفه النهائي بشأن استمراره أو رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتسعى إدارة الكرة إلى ترتيب ملف الأجانب بصورة تسمح لها باستغلال الأماكن المتاحة داخل القائمة دون التسرع في إبرام صفقة قد تتعارض مع الحسابات الخاصة بالراحلين أو احتياجات الفريق في المراكز الأخرى.

وفي هذا الإطار لا يزال الحسين عموتة مقتنعاً بإمكانات أسامة نور الدين لاعب المغرب الفاسي ويضعه ضمن الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها لتدعيم منطقة وسط الملعب في ظل رغبته في إضافة لاعب يمتلك المواصفات التي يحتاج إليها في هذا المركز.

وفي المقابل عرضت إدارة الأهلي أسماء أخرى على المدير الفني من بينها لاعب جزائري ينشط في أحد الدوريات الأوروبية إلى جانب آرثر بادا لاعب شبيبة القبائل الجزائري لتظل المفاضلة مفتوحة بين أكثر من خيار.

ويترقب الأهلي حسم موقف رضا سليم قبل الانتقال إلى المرحلة الحاسمة من المفاوضات خاصة أن تحديد مصيره سيكون له تأثير مباشر على هوية اللاعب الأجنبي الذي يمكن ضمه وكذلك على ترتيب أولويات الصفقات داخل الفريق.

مفاجأة ديانج.. الأهلي يفتح الباب بشروط خاصة

وفي تطور لافت ضمن حسابات ميركاتو الشتاء عاد اسم المالي أليو ديانج إلى دائرة الخيارات المطروحة داخل النادي الأهلي بعدما بدأت الإدارة متابعة موقفه مع فالنسيا الإسباني تمهيداً لتحديد إمكانية فتح باب العودة مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.

ولا تمانع إدارة الأهلي فكرة استعادة لاعب الوسط المالي الذي سبق له تقديم مستويات مميزة بقميص الفريق لكن العودة لن تكون مفتوحة دون ضوابط مالية وتعاقدية واضحة.

وتتمثل النقطة الأساسية في اشتراط الأهلي إتمام الصفقة دون دفع مقابل مالي لنادي فالنسيا وهو ما يعني أن تحرك الإدارة يرتبط بموقف ديانج التعاقدي وإمكانية رحيله عن النادي الإسباني دون مقابل.

ويأتي هذا التوجه في إطار رغبة الأهلي في الاستفادة من خبرات اللاعب وإمكاناته دون الدخول في مفاوضات مالية كبيرة قد تؤثر على الميزانية المخصصة لبقية التدعيمات خاصة أن الفريق يحتاج إلى معالجة أكثر من مركز خلال فترة الانتقالات المقبلة.

لكن حتى الآن لا يزال ملف ديانج في مرحلة الترقب ولم يتحول إلى مفاوضات رسمية لحسم عودته انتظاراً لما ستسفر عنه تطورات موقفه مع فالنسيا ومدى إمكانية تحقيق الشرط الذي وضعته إدارة الأهلي.