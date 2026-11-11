قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
‏المساحة الجيولوجية السعودية: ‏هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي حقل صباح
الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التطور الطبي
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات الصحية المهاجرة نقلة نوعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اجتماع حسم صفقات الأهلي.. عموتة يختار بين 3 مدافعين ورضا سليم يحدد مصير الصفقة الأجنبية ومفاجأة ديانج

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي رسم ملامح تحركاتها في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة مبكراً في محاولة لمعالجة بعض الثغرات داخل قائمة الفريق الأول ومنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة الخيارات التي يحتاج إليها للمنافسة بقوة خلال النصف الثاني من الموسم خاصة في ظل رغبة المدرب في إجراء تدعيمات محددة بعيداً عن التعاقدات العشوائية أو زيادة عدد اللاعبين دون حاجة فنية حقيقية.

وشهدت الأيام الماضية تحركاً إدارياً لفتح ملف الصفقات الجديدة بعدما عقد ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ووائل جمعة مدير الكرة اجتماعاً مع الحسين عموتة لمناقشة احتياجات الفريق وتحديد المراكز التي تتطلب تدخلاً خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء الاجتماع قبل مباراة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر وشهد مناقشة التصور الفني للمرحلة المقبلة إلى جانب استعراض مجموعة من الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق في إطار خطة تستهدف تدعيم الخط الخلفي وخط الوسط المدافع وهما المركزان اللذان وضعهما عموتة على رأس أولوياته.

وتشير كواليس الاجتماع إلى أن الأهلي يتعامل مع ميركاتو الشتاء وفق ثلاثة ملفات متوازية؛ الأول يتعلق بحسم هوية المدافع الجديد والثاني يرتبط بمستقبل المغربي رضا سليم والصفقة الأجنبية المنتظرة في وسط الملعب بينما يحمل الملف الثالث مفاجأة تتعلق بإمكانية استعادة المالي أليو ديانج حال توافرت الظروف المناسبة لعودته.

3 مدافعين في دائرة الاختيار.. وعموتة يحسم هوية الصفقة الجديدة

يأتي تدعيم مركز قلب الدفاع في مقدمة أولويات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية بعدما طلب الحسين عموتة التعاقد مع مدافع جديد يمتلك القدرة على تقديم الإضافة الفنية وتوفير بدائل قوية داخل الخط الخلفي خاصة مع رغبة الجهاز الفني في زيادة المنافسة على المشاركة الأساسية.

وشهد الاجتماع طرح ثلاثة أسماء مصرية على طاولة المفاضلة هي أحمد كالوشا مدافع إنبي ومصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري وإبراهيم سامي مدافع القناة حيث تخضع الأسماء الثلاثة للتقييم الفني قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب الذي سيحصل على الضوء الأخضر لبدء المفاوضات معه.

ويحظى الملف الدفاعي باهتمام واضح من إدارة الكرة التي تسعى إلى عدم التسرع في حسم الصفقة خصوصاً أن التعاقد مع مدافع جديد يتطلب اختيار لاعب قادر على الانسجام سريعاً مع المجموعة وليس مجرد إضافة اسم جديد إلى القائمة.

ولم يدخل الأهلي حتى الآن في مفاوضات نهائية مع أي من اللاعبين الثلاثة إذ تفضل الإدارة الانتهاء أولاً من المفاضلة الفنية بالتنسيق مع عموتة على أن تبدأ بعدها مرحلة التفاوض مع النادي الذي يلعب له المدافع المختار سواء فيما يتعلق بالمقابل المالي أو شروط انتقال اللاعب.

رضا سليم مفتاح الصفقة الأجنبية.. وعموتة يتمسك بأسامة نور الدين

على مستوى خط الوسط تبدو الحسابات أكثر تعقيداً بعدما ربطت إدارة الأهلي استكمال تحركاتها للتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الوسط المدافع بمصير المغربي رضا سليم الذي لم يحسم النادي موقفه النهائي بشأن استمراره أو رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتسعى إدارة الكرة إلى ترتيب ملف الأجانب بصورة تسمح لها باستغلال الأماكن المتاحة داخل القائمة دون التسرع في إبرام صفقة قد تتعارض مع الحسابات الخاصة بالراحلين أو احتياجات الفريق في المراكز الأخرى.

وفي هذا الإطار لا يزال الحسين عموتة مقتنعاً بإمكانات أسامة نور الدين لاعب المغرب الفاسي ويضعه ضمن الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها لتدعيم منطقة وسط الملعب في ظل رغبته في إضافة لاعب يمتلك المواصفات التي يحتاج إليها في هذا المركز.

وفي المقابل عرضت إدارة الأهلي أسماء أخرى على المدير الفني من بينها لاعب جزائري ينشط في أحد الدوريات الأوروبية إلى جانب آرثر بادا لاعب شبيبة القبائل الجزائري لتظل المفاضلة مفتوحة بين أكثر من خيار.

ويترقب الأهلي حسم موقف رضا سليم قبل الانتقال إلى المرحلة الحاسمة من المفاوضات خاصة أن تحديد مصيره سيكون له تأثير مباشر على هوية اللاعب الأجنبي الذي يمكن ضمه وكذلك على ترتيب أولويات الصفقات داخل الفريق.

مفاجأة ديانج.. الأهلي يفتح الباب بشروط خاصة

وفي تطور لافت ضمن حسابات ميركاتو الشتاء عاد اسم المالي أليو ديانج إلى دائرة الخيارات المطروحة داخل النادي الأهلي بعدما بدأت الإدارة متابعة موقفه مع فالنسيا الإسباني تمهيداً لتحديد إمكانية فتح باب العودة مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.

ولا تمانع إدارة الأهلي فكرة استعادة لاعب الوسط المالي الذي سبق له تقديم مستويات مميزة بقميص الفريق لكن العودة لن تكون مفتوحة دون ضوابط مالية وتعاقدية واضحة.

وتتمثل النقطة الأساسية في اشتراط الأهلي إتمام الصفقة دون دفع مقابل مالي لنادي فالنسيا وهو ما يعني أن تحرك الإدارة يرتبط بموقف ديانج التعاقدي وإمكانية رحيله عن النادي الإسباني دون مقابل.

ويأتي هذا التوجه في إطار رغبة الأهلي في الاستفادة من خبرات اللاعب وإمكاناته دون الدخول في مفاوضات مالية كبيرة قد تؤثر على الميزانية المخصصة لبقية التدعيمات خاصة أن الفريق يحتاج إلى معالجة أكثر من مركز خلال فترة الانتقالات المقبلة.

لكن حتى الآن لا يزال ملف ديانج في مرحلة الترقب ولم يتحول إلى مفاوضات رسمية لحسم عودته انتظاراً لما ستسفر عنه تطورات موقفه مع فالنسيا ومدى إمكانية تحقيق الشرط الذي وضعته إدارة الأهلي.

إدارة الكرة بالنادي الأهلي الأهلي النادي الأهلي سوق الانتقالات الشتوية الانتقالات الشتوية الحسين عموتة عموتة ياسين منصور سيد عبد الحفيظ وائل جمعة كأس مصر أليو ديانج أحمد كالوشا مدافع إنبي مصطفى إبراهيم الاتحاد السكندري إبراهيم سامي مدافع القناة رضا سليم أسامة نور الدين المغرب الفاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

ترشيحاتنا

ستايسي كيتش

وفاة الفنان الأميركي ستايسي كيتش عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض

عاصي الحلاني

أول تعليق من ابن عاصي الحلاني على واقعة حادث دهس

مسرح الطفل

قصور الثقافة تستعد لتقديم عرض "حكاية في بيت المراية" ضمن عروض مسرح الطفل

بالصور

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد