خبير طب شرعي: التوعية قبل الزواج ضرورة لبناء أسرة مستقرة

أكد الدكتور محمد مصطفى محمد، الخبير بمصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء، أن الحياة الزوجية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة حرب أو مجال لفرض التوقعات والأحلام الوهمية، وإنما تقوم على إدراك طبيعة الاختلاف بين الزوجين واحترام الظروف الخاصة بكل منهما.

وشدد محمد مصطفى، خلال محاضرته بعنوان «الوعي الأسري ودوره في حل المشكلات الاجتماعية»، ضمن دورة تأهيل المقبلين على الزواج في دورتها الثانية والعشرين، المنعقدة تحت عنوان «لتسكنوا إليها» على أهمية الحوار باعتباره ضرورة أساسية لتجنب المشكلات وتحقيق التوافق والتواؤم الأسري، مع عدم إسقاط المشكلات والتجارب الشخصية على الطرف الآخر.

وأشار إلى أن الانتباه إلى أن كل إنسان له شخصيته وظروفه التي تختلف عن غيره، وأنه يمكن لأحد الزوجين أن يسهم بالحوار والقدوة الحسنة في تحسين بعض سلوكيات شريك حياته، لكن لا يمكن تغيير شخصية الآخر بصورة كاملة، وهو ما يستلزم احترام الاختلاف والتعايش معه بصورة إيجابية.

العقبات في الحياة الزوجية

وأوضح أن من أبرز المعضلات التي تواجه الحياة الزوجية عدم فهم كل طرف لطبيعة الطرف الآخر، ومحاولة أحدهما فرض سيطرته ورأيه، مؤكدًا أن الزواج شراكة حقيقية تقوم على المصارحة والتفاهم والتشارك في تحمُّل المسؤوليات، وأن غياب لغة الحوار لا يقتصر أثره على العلاقة بين الزوجين، بل يمتد إلى تشكيل أفكار الأبناء وتوجهاتهم تجاه الحياة الزوجية وشريك الحياة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على شخصية كل طرف وإبرازها دون تهميش أو إلغاء يمثل أحد العوامل المهمة لتحقيق السعادة والاستقرار الأسري.

وأشار إلى أن التوعية قبل الزواج ضرورة لا غنى عنها، باعتبار أن الزواج انتقال إلى مرحلة جديدة من المسؤولية المشتركة، وليس مجرد احتفال أو ارتباط اجتماعي، موضحًا أن الاتفاق المبكر والصريح بين الطرفين بشأن إدارة الأموال والعمل والإنجاب وتربية الأبناء والعلاقات مع الأسرتين يقلِّل من فرص الخلاف وسوء الفهم.

كما أن المصارحة بشأن الحالة الصحية والسلوكيات الخطرة، وفي مقدمتها تعاطي المخدرات، تحمي كلا الزوجين من كثير من المشكلات، لافتًا إلى أن الاستعداد النفسي والاجتماعي للحياة الزوجية مهارة يمكن اكتسابها بالتعلم والتدريب، وأن حسن إدارة الموارد المالية يتطلب التمييز بين الدخل الثابت والدخل العارض، إلى جانب تحقيق التوافق الاجتماعي والثقافي بين الزوجين.

وتطرق إلى أهمية استلهام الهَدي النبوي في بناء العلاقات الأسرية، موضحًا أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة كما قرر القرآن الكريم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيمًا بأهل بيته، ويشارك في أداء كثير من المهام بنفسه، مقدمًا نموذجًا عمليًّا للتعاون وتحمل المسؤولية داخل الأسرة.

وحذر من الانسياق وراء الوعي الزائف والمفاهيم المغلوطة، مؤكدًا ضرورة التحاور باحترام وتغليب تقوى الله تعالى في التعامل مع الزوجة وسائر أفراد الأسرة، فالتقوى وحسن المعاملة من أهم ما يحفظ البيوت ويصون الأبناء، فضلًا عن أهمية الحفاظ على خصوصية الحياة الزوجية وعدم نشر تفاصيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الخصوصية لا تعني العزلة عن المجتمع.

كما نبَّه على خطورة تعاطي المخدرات وتداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية، إذ إن آثارها لا تتوقف عند تدمير صحة المتعاطي، وإنما تمتد إلى إفساد العلاقات الأسرية والزوجية، وإضعاف إحساسه بالمسؤولية تجاه أسرته وماله وكرامته، فضلًا عما تسببه من فقدان القدرة على الإدراك السليم والتمييز بين النافع والضار، باعتبار أن العقل مناط التكليف وبه يتميز الإنسان ويرتفع قدره.

كما أشار إلى أن الإدمان قد يبدأ من سلوكيات تبدو بسيطة مثل التدخين، في ظل غياب القدوة والوعي الصحيح، محذرًا من الأضرار الصحية الخطيرة التي قد تصاحب التعاطي، ومنها زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض والأورام السرطانية التي قد تصل مضاعفاتها إلى الوفاة، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص قد يعرفون الحق ويعرضون عنه عنادًا واستكبارًا رغم النصح والتوجيه، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾. وأخيرًا أكد أن بناء أسرة مستقرة يبدأ بالوعي والمسؤولية والقدوة الحسنة والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية.







