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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو يطلق مناورات «دايناميك ميرلين 26» في بحر البلطيق بمشاركة 8 دول

الناتو يطلق مناورات «دايناميك ميرلين 26» في بحر البلطيق بمشاركة 8 دول
الناتو يطلق مناورات «دايناميك ميرلين 26» في بحر البلطيق بمشاركة 8 دول
أ ش أ

بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو" مناورات بحرية واسعة في بحر البلطيق تحت اسم "دايناميك ميرلين 26"، بمشاركة قوات من ثماني دول أعضاء، لاختبار قدراتها في مواجهة تهديدات الغواصات والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة.

وتستمر المناورات، التي انطلقت في 9 نوفمبر قبالة السواحل السويدية، حتى 13 نوفمبر، وتشمل غواصتين من ألمانيا والسويد، إلى جانب سفن حربية وطائرات دورية بحرية وآلاف العسكريين.

وتركز التدريبات على عمليات مكافحة الغواصات، بما في ذلك رصدها وتعقبها والتعامل معها، مع اختبار التنسيق بين السفن السطحية والغواصات والمروحيات وطائرات الدورية البحرية في بيئة بحرية معقدة.

وقال قائد قوات الغواصات في الناتو الأدميرال الأمريكي جون كرادوك إن المناورات تمثل "محطة مهمة" في تطوير تدريبات مكافحة الغواصات في بحر البلطيق، مشيرا إلى إدراجها رسميا ضمن سلسلة تدريبات الحلف البحرية بعد أن كانت تنفذ في السابق تحت اسم "بلايبوك ميرلين".

وتشارك في المناورات سفن من المجموعة البحرية الدائمة الأولى للناتو، إلى جانب قوات من كندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والسويد، فيما تشارك فرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا بطائرات دورية بحرية.

وأوضح الحلف أن التدريبات تشمل أيضا تكتيكات جديدة وتقنيات ناشئة ودروسا مستفادة من العمليات السابقة، إلى جانب التدريب على مواجهة التهديدات الهجينة، في إطار تعزيز أمن خطوط الملاحة والمصالح البحرية الحيوية في منطقة البلطيق.

حلف شمال الأطلسي الناتو مناورات بحرية بحر البلطيق مواجهة تهديدات الغواصات والصواريخ ا

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