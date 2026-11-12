تسبب العمى.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من حقن التخسيس

تخضع حقن التخسيس وإنقاص الوزن الشائعة، بما في ذلك أوزمبيك وويجوفي ومونجارو، لتدقيق جديد بشأن سلامتها بعد أن أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى خطر محتمل للإصابة بحالة نادرة في العين قد تُسبب فقدانًا مفاجئًا ودائمًا للبصر. وقد وجّهت الإدارة الشركات المصنّعة لأدوية مُحفّزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) إلى تضمين معلومات السلامة الجديدة في قسم "التحذيرات والاحتياطات" على ملصقات الأدوية.

تُعرف هذه الحالة باسم اعتلال العصب البصري الأمامي الإقفاري غير الشرياني (NAION). تحدث هذه الحالة عندما يقل تدفق الدم إلى العصب البصري، الذي ينقل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ. قد يؤدي ذلك إلى فقدان مفاجئ وغير مؤلم للبصر، وعادةً ما يصيب عينًا واحدة. في بعض الحالات، يكون الضرر دائمًا.





ما هو مرض NAION وما هي الأعراض التي يجب على المرضى مراقبتها؟



على عكس العديد من أمراض العيون الشائعة، قد يتطور اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION) دون ألم أو علامات تحذيرية واضحة. يلاحظ بعض الأشخاص تدهورًا مفاجئًا في رؤيتهم عند الاستيقاظ. تشمل الأعراض تشوش الرؤية أو ضبابيتها، وظهور بقع عمياء، وفقدان أجزاء من مجال الرؤية، وتغيرات في إدراك الألوان. وقد نصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المرضى الذين يعانون من تغيرات مفاجئة في الرؤية أو أعراض أخرى مرتبطة باعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION) بالتواصل مع طبيبهم المختص فورًا. من المهم إجراء تقييم سريع من قبل طبيب عيون.

تُثير هذه الحالة قلقاً بالغاً لعدم وجود علاج مُعتمد حالياً يُمكنه عكس فقدان البصر الناتج عنها بشكلٍ موثوق. تشمل عوامل الخطر داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، وانقطاع النفس النومي، وفقر الدم، وأمراض الكلى.

حقن التخسيس

هل هذا يعني أن أوزمبيك ومونجارو يسببان العمى؟



ليس بالضرورة. يُشير تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى احتمال زيادة المخاطر، لكنه لا يُثبت أن أدوية GLP-1 تُسبب بشكل مباشر اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION). راجعت الهيئة التنظيمية بيانات التجارب السريرية التي شملت أكثر من 134,000 مشارك في 126 تجربة. وحدد تحليلها 15 حالة مُحتملة من NAION، منها 10 حالات بين الأشخاص الذين يتناولون أدوية GLP-1 وخمس حالات بين أفراد مجموعات المقارنة. وبلغ معدل الإصابة المُقدّر 6.4 حالة لكل 100,000 شخص-سنة بين مُستخدمي GLP-1، مُقارنةً بـ 3.8 حالة في مجموعات المقارنة.

كما أبلغ الباحثون عن نتائج متباينة في الدراسات الرصدية، مما يجعل إجراء المزيد من التحقيقات أمراً ضرورياً.

هل ينبغي على المرضى التوقف عن تناول هذه الأدوية؟



لا يعني هذا التحذير أن على جميع من يتناولون أوزمبيك أو ويجوفي أو مونجارو التوقف عن العلاج. يجب على المرضى عدم التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة دون استشارة الطبيب. ينبغي على أي شخص يعاني من فقدان مفاجئ وغير مؤلم للبصر طلب العناية الطبية الفورية.

ويُعد هذا التطور بمثابة تذكير بأن الأدوية التي يتم وصفها على نطاق واسع تتطلب مراقبة مستمرة للسلامة، لا سيما مع ازدياد شعبية علاجات GLP-1 في إدارة مرض السكري والسمنة.