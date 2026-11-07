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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نوع شهير من حقن التخسيس يجعل ملامسة الجلد مؤلمة.. تفاصيل مثيرة

نوع شهير من حقن التخسيس يجعل ملامسة الجلد مؤلم
نوع شهير من حقن التخسيس يجعل ملامسة الجلد مؤلم
هاجر هانئ

اكتسبت حقن التخسيس، مثل عقار "أوزمبيك" (Ozempic)، شعبية متزايدة لقدرتها على مساعدة الأشخاص في ضبط مستويات السكر في الدم، والأهم من ذلك، في فقدان الوزن. ومع ذلك، وإلى جانب الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً -مثل الغثيان والقيء والإمساك- بدأ الباحثون في تسليط الضوء على رد فعل غير معتاد؛ إذ قد يصبح حتى اللمس الخفيف مؤلماً للجلد.

تُعرف هذه الحالة باسم "الألودينيا" (allodynia)، وهي نوع من الألم العصبي الذي يجعل أحاسيس غير ضارة في العادة -مثل ملامسة الملابس للجلد أو لمس شخص ما لذراعك برفق- تثير شعوراً بالانزعاج أو الألم. ويصف بعض الأشخاص هذا الإحساس وكأن جلدهم مصاب بحروق الشمس، رغم غياب أي احمرار أو طفح جلدي أو تهيج مرئي.

وعلى الرغم من أن هذا الأثر الجانبي لا يُعد شائعاً، فقد أشارت أبحاث حديثة إلى وجود صلة محتملة بين "الألودينيا" وأدوية وحقن التخسيس التي تنتمي إلى فئة "ناهضات مستقبلات GLP-1"، بما في ذلك مادة "سيماغلوتايد" (semaglutide)، وهي المكون النشط في عقاري "أوزمبيك" (Ozempic) و"ويغوفي" (Wegovy).

ما هو الألم اللمسي ولماذا يُسبب ألمًا في الجلد؟


يحدث الألم اللمسي عندما يُفسر الجهاز العصبي مُحفزًا عاديًا غير مؤلم على أنه مؤلم. في الظروف الطبيعية، لا يُفترض أن يُسبب لمس الجلد أو ارتداء الملابس أو حتى ملامسة الهواء للجسم أي ألم. مع ذلك، لدى الأشخاص الذين يُعانون من الألم اللمسي، قد تُسبب هذه الأحاسيس اليومية شعورًا بالحرقان أو اللسع أو التنميل أو الحساسية. بينما وصف مُستخدمو موقع Reddit حساسية جلدية تُشبه حروق الشمس، وشعورًا بالحرقان، وعدم راحة عند ملامسة الملابس لأجسامهم، أبلغت كايلا نايت، مُنشئة المحتوى على TikTok والتي فقدت 85 رطلاً، عن أعراض مُشابهة بعد زيادة جرعة التيرزيباتيد من 2.5 ملغ إلى 5 ملغ. استمرت نوباتها من 24 إلى 48 ساعة، وأحيانًا كانت تُؤثر على أجزاء مُختلفة من الجسم.

تختلف حالة "الألودينيا" (Allodynia) عن حساسية الجلد العادية؛ إذ ينبع الشعور بعدم الراحة من الطريقة التي يعالج بها الجهاز العصبي الإشارات الحسية، وليس بالضرورة من وجود مشكلة على سطح الجلد نفسه.

وتظهر هذه الحالة في عدة أشكال:

- الألودينيا اللمسية (Tactile allodynia): ألم ناجم عن لمسة خفيفة، مثل احتكاك الملابس بالجلد.

- الألودينيا الميكانيكية (Mechanical allodynia): ألم يُثار نتيجة ضغط خفيف أو حركة على سطح الجلد.

- الألودينيا الحرارية (Thermal allodynia): ألم ناتج عن درجات حرارة تُعد في الظروف الطبيعية مريحة، مثل الماء الدافئ أو البارد بدرجة معتدلة.

يمكن أن تؤثر الأعراض على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الذراعان والساقان والظهر والبطن.

ما الرابط بين عقاري "أوزمبيك" (Ozempic) و"ويغوفي" (Wegovy) وحالة الألودينيا؟


بدأ هذا الرابط يثير الاهتمام من خلال تقارير الحالات الطبية وأبحاث اليقظة الدوائية (مراقبة سلامة الأدوية). فقد وثقت سلسلة حالات نُشرت عام 2025 في "المجلة الأمريكية لصيدلة النظام الصحي" (American Journal of Health-System Pharmacy) إصابة أربعة مرضى بالألودينيا بعد زيادة جرعة عقار "سيماغلوتايد" (semaglutide) لديهم إلى 2.4 ملجم أسبوعياً. وقد تحسنت حالة مريضين بعد التوقف عن تناول الدواء، بينما أفاد مريض ثالث -استمر في العلاج- بأن الأعراض اختفت في نهاية المطاف بعد مرور أربعة أشهر.

وثّق تقرير آخر نُشر عام 2025 في دورية "كيوريوس" (Cureus) حالات تتعلق بعقاري "سيماغلوتايد" (semaglutide) و"تيرزيباتايد" (tirzepatide) -وهو المكون النشط في عقار "مونجارو" (Mounjaro)- حيث عانى المرضى من أحاسيس حارقة غير معتادة وحساسية في الجلد، مع ظهور هذه الأعراض عند استخدام جرعات أعلى. ومؤخراً، كشف تحليل لليقظة الدوائية أُجري عام 2026 عن وجود روابط مُبلغ عنها بين أدوية فئة "GLP-1" وتغيرات في الأحاسيس الجلدية، تشمل الشعور بالحرقان، والوخز، وزيادة الحساسية. ومع ذلك، لا تؤكد هذه النتائج أن الأدوية هي السبب المباشر لهذه الحالة في كل حالة تم الإبلاغ عنها.

ولا تزال الآلية البيولوجية الدقيقة غير مفهومة تماماً؛ إذ يرجح الباحثون أن أدوية "GLP-1" قد تؤثر على إشارات الأعصاب الحسية وعلى كيفية معالجة الجهاز العصبي للألم. كما تشير بعض الأدلة إلى أن هذه التفاعلات قد تصبح أكثر وضوحاً مع زيادة جرعات الدواء. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل من يتناول عقار "أوزمبيك" (Ozempic) أو أدوية مشابهة سيصاب بـ "الألودينيا" (allodynia) -أي الشعور بالألم نتيجة مؤثرات لا تسبب الألم عادةً.

متى ينبغي عليك القلق؟


ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية "GLP-1" الانتباه لأي شعور بالحرقان غير مبرر، أو حساسية غير معتادة في الجلد، أو ألم ينجم عن لمسة خفيفة، لا سيما بعد بدء العلاج أو زيادة الجرعة. وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب المعالج؛ إذ يمكنه تقييم ما إذا كان الدواء يسهم في حدوث هذا التفاعل، وتحديد ما إذا كان من الضروري تعديل الجرعة أو البحث عن بديل علاجي. ولا ينبغي للمرضى التوقف عن تناول الدواء أو تغيير الجرعة من تلقاء أنفسهم.

ومن المهم الإشارة إلى أن "الألودينيا" تُعد تفاعلاً ناشئاً وغير شائع نسبياً، وليست نتيجة حتمية لاستخدام حقن إنقاص الوزن. وتكتسب معرفة هذه الآثار الجانبية -غير الشائعة- أهمية متزايدة في ظل التوسع في استخدام أدوية "GLP-1" لعلاج مرض السكري وإنقاص الوزن.

حقن التخسيس أوزمبيك فقدان الوزن الألودينيا الجهاز العصبي

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