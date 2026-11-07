ناقد رياضي: بقاء التوأم على رأس الجهاز الفني يحتاج إلى معجزة

علّق الإعلامي أحمد عبد الباسط على مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر، في ظل الجدل المثار حول مستقبل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب مباراتي مالاوي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قُضي الأمر بعد مباراتي مالاوي، وبقاء التوأم على رأس الجهاز الفني يحتاج إلى معجزة».

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره، تأتي على رأس أولوياته، باعتباره ممثلاً للكرة المصرية وطموحات جماهيرها.

اتحاد الكرة يوجه رسالة عاجلة للإعلام والجماهير بشأن منتخب مصر

وفي ضوء ما أثير مؤخراً من أحداث، فإن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من المسئولية والهدوء والتكاتف، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة.

ويهيب الاتحاد بجميع وسائل الإعلام والجماهير المصرية، دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله، بما يحقق تطلعات جماهير الكرة المصرية.