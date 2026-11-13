30 بلاغاً في يوم ونصف.. موجة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل في مدريد

اجتاحت موجة من التهديدات الكاذبة أو الخاطئة بوجود قنابل العاصمة الإسبانية مدريد، على غرار بعض المدن الأوروبية التي تعرضت لنفس التهديد خلال الاسبوع الماضي.



ووفقًا لمعلومات حصلت عليها صحيفة "إل موندو" الإسبانية، تلقت فرق الطوارئ في مدريد سيلًا هائلًا من التهديدات بالقنابل خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى ضغط كبير على فرقها.



وفي بعض الحالات، يبدو أن هذه التهديدات كانت تهدف إلى إثارة الفوضى، بينما في حالات أخرى، نبعت من حالة ذعر شديدة عقب الانفجار الذي وقع في أوفييدو.



30 بلاغاً كاذباً في يوم ونصف



حسب مصادر الشرطة، تلقت الشرطة 12 بلاغاً كاذباً بوجود قنابل يوم الخميس، و18 بلاغاً آخر بحلول ظهر يوم الجمعة وحده، وبذلك، بلغ إجمالي البلاغات الكاذبة 30 بلاغاً خلال يوم ونصف فقط، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ما يحدث في بقية أنحاء أوروبا، لا سيما في قطاع المطارات، حيث تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

لم تتمكن المصادر التي تم استشارتها حتى الآن من تحديد عدد هذه التحذيرات التي هي نسخ طبق الأصل من تلك التي شلّت البنية التحتية في بقية أنحاء أوروبا، وعددها الذي قد ينبع من حالة من الهلع بسبب بحث الشرطة عن الرجل الذي قتل شرطيًا في أستورياس يوم الأربعاء الماضي وأصاب آخر بجروح خطيرة باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع.

وتفترض مصادر الشرطة أن حالة ذهانية معينة ناجمة عن القنبلة التي قتلت ضابطاً هذا الأسبوع في أوفييدو، والتي لم يتم القبض على مرتكبها بعد، قد تترافق مع موجة التهديدات الكاذبة والمزعزعة للاستقرار التي تؤثر حالياً على أوروبا.

تفجير حقائب مشبوهة وإخلاء متاجر

تزايدت الإنذارات منذ بداية الأسبوع، وبلغت ذروتها في الساعات القليلة الماضية. فجّرت وحدة إبطال المتفجرات التابعة للشرطة الوطنية (TEDAX) حقيبة مشبوهة في ساحة إسبانيا بعد تلقيها عدة بلاغات.

وفي اليوم نفسه، اضطر الحرس المدني إلى تفجير حقيبة ظهر مهجورة بجوار سوبر ماركت في بلدة جواداراما الجبلية قرب مدريد، كإجراء احترازي.

ويوم أمس الخميس، أُخليَ متجر كبير في فوينلابرادا، كما صدر إنذار في أرجاندا ديل ري، مع العلم أن معظم هذه الإنذارات الكاذبة وقعت في العاصمة.

تعزيز الأمن في مقر الحرس المدني

وعززت السلطات الأمن في مقر الحرس المدني في مدريد بعد تلقي تهديدين بوجود قنابل.

وفي أستورياس، تتواصل عمليات بحث مكثفة وإنذارات كاذبة في مطاردة "الروسي" الذي فرّ بعد الانفجار الذي أودى بحياة ضابط شرطة في أوفييدو.