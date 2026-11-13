شهيدان بنيران الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة.. وتصاعد الاستهدافات يفاقم معاناة الفلسطينيين

أفادت قناة CGTN العربية، نقلًا عن مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد فلسطينيين اثنين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، في أحدث تطورات التصعيد الميداني بالقطاع.

ولم يكشف الإعلان الأولي عن هويتي الشهيدين أو تفاصيل إضافية بشأن ظروف استهدافهما، فيما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أخرى في الحادث.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث شهدت الساعات والأيام الماضية استهدافات جوية وإطلاق نار أسفرا عن سقوط شهداء ومصابين، وفق تقارير إعلامية ومصادر طبية فلسطينية.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، بسقوط ضحايا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، من بينها استهداف مركبة جنوب مدينة دير البلح، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.