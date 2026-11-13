إثيوبيا تهزم موزمبيق بهدف قاتل في تصفيات أمم إفريقيا 2027

حقق منتخب إثيوبيا فوزًا ثمينًا على مضيفه موزمبيق بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة J بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كينان ماركنيه في الدقيقة 87، ليمنح المنتخب الإثيوبي انتصارًا مهمًا خارج ملعبه، بعدما استمرت نتيجة التعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.

ونجح منتخب إثيوبيا في حصد أول ثلاث نقاط له بالتصفيات، بعدما خسر أول مباراتين أمام السودان والسنغال، بينما تجمد رصيد موزمبيق عند 4 نقاط، ليتلقى خسارته الأولى في مشوار التصفيات.

ويمنح هذا الفوز دفعة قوية للمنتخب الإثيوبي قبل مواجهة الإياب أمام موزمبيق، المقرر إقامتها يوم 17 نوفمبر الجاري.