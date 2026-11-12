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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى والريال السعودي الأكثر طلبًا.. أسعار العملات العربية الآن في بنك مصر

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات أمس الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في بنك مصر، إذ سجلت جميع العملات زيادة بنسبة تدور حول 0.4% في أسعار الشراء والبيع، 

ونستعرض أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بنك مصر.

وتتصدر العملات الخليجية والعربية قائمة العملات الأكثر بحثًا بين المصريين، نظرًا لارتباطها بتحويلات العاملين بالخارج وبالسفر والعمرة والسياحة والتجارة. 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل الريال السعودي نحو 14.18 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع، العملة السعودية أكثر العملات العربية تداولًا في السوق المصرية بفضل موسم العمرة وحجم التحويلات من المملكة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.55 جنيه للشراء و14.60 جنيه للبيع، ويحافظ الدرهم على فارق ضيق جدًا بين سعري الشراء والبيع مقارنة ببقية العملات.

سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الريال القطري لنحو 13.86 جنيه للشراء و14.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

يظل الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات العربية أمام الجنيه، إذ بلغ حوالي 169.84 جنيه للشراء و174.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في بنك مصر

تداول سعر الدينار البحريني عند 139.85 جنيه للشراء و142.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 74.98 جنيه للشراء و75.71 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال العماني حوالي 137.06 جنيه للشراء و139.22 جنيه للبيع.

أعلى العملات العربية سعرًا

يأتي الدينار الكويتي في المرتبة الأولى بين العملات العربية الأعلى سعرًا، يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني، بينما يظل الدينار الأردني أقل العملات الثلاث قيمة بين الدنانير.

ماذا يعني الفرق بين سعر الشراء والبيع؟

سعر الشراء هو ما يدفعه البنك للعميل الذي يبيع عملته الأجنبية، وسعر البيع هو ما يدفعه العميل لشراء العملة من البنك.

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