أعلن مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر الشريف بدء تلقي ملخصات البحوث العلمية للراغبين في المشاركة في المنتدى العلمي الدولي الثاني، الذي يعقد تحت عنوان: «علم الكلام الإسلامي في الفكر الغربي المعاصر: المناهج والاتجاهات والتحولات»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمقرر انعقاده يوم 30 مارس 2027م، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة.

ويهدف المنتدى إلى رصد الاتجاهات الغربية المعاصرة في دراسة علم الكلام الإسلامي، وتحليل الأسس المعرفية والفلسفية والتاريخية التي تستند إليها، فضلًا عن نقد الأدوات والمناهج والنتائج التي انتهت إليها هذه الدراسات، وتقويمها وفق معايير علمية ومنهجية منصفة، بما يسهم في إبراز إسهامات البحث الأكاديمي الجاد، والكشف عن مواطن القوة والقصور، وفتح آفاق للتفاعل المعرفي البنّاء مع الدراسات الغربية.

تلقي البحوث المشاركة في منتداه العلمي الثاني حول علم الكلام الإسلامي في الفكر الغربي المعاصر

ويتناول المنتدى ستة محاور رئيسة، تشمل: نشأة علم الكلام وتطوره في المنظور الغربي، ونظرية المعرفة الكلامية في الفكر الغربي المعاصر، ومناهج البحث الغربي في علم الكلام ومصادره، والأشعرية والماتريدية في البحث الأكاديمي الغربي، وعلاقة علم الكلام الإسلامي باللاهوت الغربي المعاصر، فضلًا عن النقد العربي والإسلامي للدرس الاستشراقي في علم الكلام.

وأوضح المركز أن المشاركة متاحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، على أن تتسم البحوث بالأصالة والعمق والتحليل والنقد، وأن ترتبط بأحد محاور المنتدى، مع الالتزام بأصول البحث العلمي والتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع، وألا يكون البحث قد سبق نشره أو تقديمه في مؤتمر أو منتدى آخر.

وأشار إلى أن آخر موعد لاستقبال ملخصات البحوث، التي تتراوح بين 300 و500 كلمة، هو 15 ديسمبر 2026م، فيما حُدد الأول من فبراير 2027م موعدًا نهائيًّا لاستقبال البحوث كاملة، على أن يتراوح حجم البحث بين 9000 و16000 كلمة، شاملة الهوامش وقائمة المصادر والمراجع، مع إرفاق ملخص وكلمات مفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية.

وتُرسل ملخصات البحوث والبحوث الكاملة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنتدى: [email protected]، مع كتابة عنوان الرسالة: «المنتدى العلمي الدولي الثاني لمركز الإمام الأشعري – (ملخص / بحث كامل)»، وإرفاق ملف بصيغة Word يتضمن البحث أو الملخص، إلى جانب سيرة علمية موجزة للباحث وبياناته.

وللاستفسارات، خصص المركز رقم واتساب للمراسلة النصية: 01095068864