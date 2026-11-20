حجز فريق المقاولون العرب مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على القناة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد بتروسبورت، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تفاصيل مباراة المقاولون العرب والقناة

بدأ المقاولون العرب المباراة بشكل قوي، ونجح في التقدم بالنتيجة عن طريق محمد عمار، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 19، ليمنح فريقه الأفضلية خلال الشوط الأول، الذي شهد سيطرة نسبية من ذئاب الجبل، مقابل محاولات متباعدة من جانب القناة.

وفي الدقيقة 24، حصل الأوغندي يواكيم أوجيرا، لاعب المقاولون العرب، على بطاقة صفراء، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر القناة بصورة هجومية أفضل، ونجح في إدراك التعادل عن طريق حازم أبو سنة، لتشتعل المواجهة بين الفريقين، وتستمر المحاولات المتبادلة حتى نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، لكنهما فشلا في هز الشباك، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمقاولون العرب بنتيجة 5-3، ليحسم الفريق تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.