تحدث عبدالرحمن حميد عن صعوبة المواجهات أمام الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى قوة الفريق الأبيض وامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب الدوافع الكبيرة التي يدخل بها مبارياته أمام فريقه.

وقال عبدالرحمن حميد: «ماتش الزمالك في الفترة الأخيرة بيبقى صعب جدًا، هما فرقة كبيرة ولعيبة كبيرة وعاملين تيم كويس، وبيبقوا نازلين مشحونين لأننا آخر 4 سنين بنكسب كل حاجة، فالدوافع عندهم بتبقى أكتر».

وأضاف: «لكن الحمد لله إحنا فرقة كبيرة وقدرنا نحسم الماتش»، مؤكدًا قدرة فريقه على التعامل مع صعوبة المواجهة والخروج بالنتيجة المطلوبة.