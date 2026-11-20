كشف فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني القدير، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي مع مجلس إدارة نادي الزمالك، لمناقشة ملف شركة الكرة، مؤكدًا أن الاجتماع لم يسفر عن التوصل إلى قرار نهائي بشأن نسب الشراكة، رغم استمرار المناقشات لمدة 3 ساعات بحضور مجموعة كبيرة من اللاعبين.

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بهيكل النادي وشركة الكرة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز المطالب كان الحفاظ على هيكل نادي الزمالك دون تغيير، مع ضرورة أن تظل سلطة اتخاذ القرار في يد النادي وليس المستثمر.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن النسب المقترحة لتوزيع ملكية شركة الكرة تضمنت حصول النادي على 40%، مقابل 30% لمستثمر مصري و30% لمستثمر أجنبي، معتبرًا أن هذا التصور قد يؤدي إلى عدم امتلاك مجلس إدارة النادي القرار النهائي، وهو ما يتعارض مع مطلب الحفاظ على سيطرة الزمالك على قرارات الشركة.

وتطرق فاروق جعفر إلى رؤيته بشأن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مؤكدًا أنه يرى، بصفته عضوًا في الجمعية العمومية، أن المجلس يضم بعض العناصر التي تصلح للاستمرار في العمل، وأخرين لا يصلحوا.



وتحدث فاروق جعفر عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، محللًا نقاط القوة والضعف في تشكيل الفريقين، خاصة في منطقة وسط الملعب، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك لاعبًا مميزًا في مركز الوسط المدافع وهو مروان عطية.

وأكد أن أكرم توفيق لا يجيد أداء مهام وسط الملعب بالشكل المطلوب، موضحًا أنه يفضل مشاركته في الأطراف، خاصة أنه قدم مستويات جيدة في مركز الظهير الأيمن.

وأضاف أن أهم مواصفات لاعب وسط الملعب قدرته على استلام الكرة تحت الضغط، ومعرفة كيفية التصرف بها وتحديد اللاعب الذي سيمرر إليه، وهي الأمور التي يرى أنها تتوافر في مروان عطية بصورة أكبر من أكرم توفيق.

وأشاد جعفر بما يقدمه عمر الساعي، مؤكدًا أنه قدم إضافة جيدة للفريق من خلال تحركاته من الخلف إلى الأمام وقدرته على تسجيل الأهداف، وهو ما يمنح وسط الملعب حلولًا هجومية إضافية.

وأثنى فاروق جعفر على إمكانات مهند لاشين، لاعب وسط بيراميدز، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويمتلك قدرات فنية كبيرة.

وكشف نجم الكرة المصرية السابق عن محاولته التعاقد مع مهند لاشين خلال فترة وجوده في نادي الزمالك، قائلًا إنه عقد جلسة مع اللاعب بهدف ضمه إلى صفوف الفريق الأبيض، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.



وفي تقييمه للخط الخلفي للفريقين، أشار فاروق جعفر إلى أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من المدافعين، تضم محمد الشيبي وكريم حافظ ومرعي وأحمد سامي، بينما يعتمد الأهلي على محمد هاني ومحمد توفيق وياسر إبراهيم وأشرف داري.

وأوضح أن دفاع بيراميدز يتمتع بميزة الاستقرار، نتيجة مشاركة عناصره بصورة متكررة إلى جانب بعضها، وهو ما ساهم في زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، على عكس الأهلي الذي يعاني من عدم الاستقرار الدفاعي ويضطر إلى إجراء تغييرات وتجارب في هذا الخط.

وشدد جعفر على أن مركز قلب الدفاع يمثل مشكلة للأهلي، خاصة في ظل عدم امتلاك الفريق بديلًا بنفس قيمة وخبرات ياسر إبراهيم، الذي وصفه بأنه المدافع رقم واحد في الفريق.

واختتم تصريحاته بالإشادة بإمكانات ياسر إبراهيم، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة، ويجيد أداء الأدوار الدفاعية والهجومية، فضلًا عن قدرته على التواصل المستمر مع زملائه وتوجيههم داخل الملعب، وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا في المنظومة الدفاعية للأهلي.