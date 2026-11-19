أكد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الامريكي، أن محادثات برلين كانت جوهرية وناجحة.

وقال كوشنر في كلمته في مؤتمر صحفي، :" نرى أن أوروبا موحدة للغاية وقوية في دعمها لأوكرانيا".



وأضاف :" نعمل على ضمان احتفاظ أوكرانيا بأراضيها ذات السيادة".

وتابع مبعوث الرئيس الأمريكي: نعمل على توفير ضمانات لأوكرانيا في أي محادثات سلام، وروسيا وافقت على الانخراط في العديد من الملفات مع الأوروبيين".

وأكمل كوشنر: “الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية”.

وتابع:" حلف الناتو سيكون قادرا على حماية السلام وتوفير الضمانات لأوكرانيا".