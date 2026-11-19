انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية برلين، أعمال قمة قادة دول «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، وعدد من القادة الأوروبيين، لبحث جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتعزيز الضمانات الأمنية لكييف، وذلك في ظل مشاركة أمريكية في المحادثات الدبلوماسية الجارية في برلين.

ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالقادة المشاركين في القمة، ونشر عبر حسابه على منصة «إكس» صورة جماعية للمشاركين، معلقًا: «من أجل السلام في أوكرانيا، ومن أجل الأمن في أوروبا، ومن أجل عالم أفضل.. أهلًا بكم في برلين».

وتُعقد القمة باستضافة مشتركة من المستشار الألماني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، في إطار تنسيق المواقف بشأن مستقبل التسوية السياسية للحرب والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وسبق انطلاق القمة لقاء جمع المستشار الألماني بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار المشاورات الأمريكية الأوروبية بشأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، والخطوات المقبلة في مسار المفاوضات مع روسيا.

ومن المقرر أن تركز مباحثات القمة على البناء على نتائج المحادثات الأخيرة التي استضافتها أبوظبي، وضمان مشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية في صياغة أي اتفاق سلام محتمل، إلى جانب بحث الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما يناقش القادة سبل مواصلة المساعدات العسكرية وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية لحماية المدن والبنية التحتية للطاقة خلال فصل الشتاء، فضلًا عن الدور المحتمل لقوة متعددة الجنسيات في دعم أمن أوكرانيا بعد انتهاء القتال.

وتأتي القمة وسط تحركات دبلوماسية دولية مكثفة للتوصل إلى تسوية للحرب، ومساعٍ أوروبية لتعزيز دور القارة في المفاوضات والترتيبات الأمنية المستقبلية، ومن المنتظر أن يعقد القادة مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع لاستعراض نتائج المباحثات.