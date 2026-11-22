كشف الدكتور حسين العمري خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ترتبط بتصاعد المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، وسرعة تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح العمري، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن قرار 20 جاء بعد إجراءات أُعلنت في 19، تتعلق بمنع الشركات خارج الولايات المتحدة من بيع أكثر من 12 مليون وحدة من وحدات الذكاء الاصطناعي للصين دون الحصول على ترخيص أمريكي، مؤكدًا أن عدم الحصول على الترخيص يعرض الشركات للعقوبات، بالإضافة إلى أن قرار فرض الضرائب على الشركات قد يحتاج إلى موافقة الكونجرس وموافقات أخرى، رغم امتلاك الرئيس صلاحيات تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأشار خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى أن هذه التحركات سبقتها إجراءات تتعلق بشرائح شركة إنفيديا المتطورة، حيث أوضح أن الشركة أعلنت منع بيع أكثر من 49% من شرائحها المتطورة للصين، مع ضرورة أن تكون نسبة 51% لجهات خارج الصين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولات أمريكية للحد من وصول الصين إلى الشرائح المتقدمة، في ظل تقدمها المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف «العمري» أن الصين تغلبت على بعض قيود تصدير الشرائح بطرق متعددة، موضحًا أن الشرائح المتطورة ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وليس بالضرورة لاستخدامها، إذ يمكن استخدام شرائح أخرى في عمليات الاستخدام، مشيرا إلى أن تدريب النماذج لا يشترط أن يتم داخل الصين، حيث تتجه الصين إلى الاستفادة من مراكز البيانات في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، لافتًا إلى أن هذه الدول، إلى جانب البرازيل، وردت ضمن الدول التي شملتها الإجراءات المشار إليها.