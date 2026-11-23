تابع حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، باهتمام بالغ تصاعد حالة الاستياء الشعبي والحملات المجتمعية الرافضة لتفشي ظاهرة فرض الإتاوات وتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق مقابل انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية، وهو الأمر الذي تفاقم مؤخرًا ليصل إلى محيط المنشآت الحيوية والمستشفيات، حيث بات المرضى وذووهم والأطقم الطبية عرضة للاستغلال المالي والضغط النفسي في أوقات حرجة.

وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن استمرار هذه الممارسات العشوائية يمثل اعتداءً صريحًا على الحق العام للمواطنين في استخدام الشوارع والمرافق، ويفرغ القوانين المنظمة لانتظار المركبات من مضمونها، مشيرًا إلى أن وصول هذه التجاوزات إلى أبواب المستشفيات يُعد أمرًا غير مقبول إنسانيًا وقانونيًا، ويضاعف من الأعباء المعيشية والنفسية على المواطنين.

وطالب حزب الوعي الجهات التنفيذية والمحليات ووزارة الداخلية باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والحاسمة، تشمل:

1. تفعيل القانون رقم 150 لسنة 2020:

التطبيق الفوري والحازم لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ومعالجة أي تحصيل مالي يتم خارج الإطار القانوني أو دون تراخيص رسمية معتمدة ومعلنة بوضوح للمواطنين، وفق القوانين واللوائح السارية.

2. حماية محيط المستشفيات والمنشآت الحيوية:

طلب تفعيل الرقابة المشتركة بين الجهات المختصة، ومراجعة محيط المستشفيات الكبرى والمراكز الطبية من حيث أي ممارسات مخالفة تتعلق بفرض رسوم غير قانونية، مع تخصيص مساحات انتظار منظمة وميسرة للأطباء والمرضى.

3. الشفافية والرقابة المجتمعية:

مراجعة اشتراطات الترخيص لضمان وضوح الهوية والتعريفة وإتاحة التحقق، مع وضع لافتات إرشادية توضح التعريفة الرسمية المعتمدة من المحافظة، وتوفير آليات سريعة للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات.

4. التوسع في الحلول الذكية:

دراسة توسيع الوسائل الرقمية والإلكترونية للسداد في المناطق المخططة، مع الحفاظ على بدائل مناسبة لغير المستخدمين للتقنية، لقطع الطريق أمام الاحتكاك المباشر والابتزاز المالي.

وشدد الحزب على أن استعادة الانضباط في الشارع المصري وحماية المواطن من كافة أشكال الاستغلال اليومي هو جزء أصيل من هيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدًا استمراره في رصد هذه الظواهر، ودعم مطالب المواطنين أمام كافة الجهات المعنية.