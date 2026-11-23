تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والرئيس التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن غياب خطة واضحة لحماية بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، ومنع التجاوزات عليها، والحفاظ على أمن وسلامة وحقوق الصيادين.

وأشار إلى أن بحيرة إدكو من أهم البحيرات الشمالية في مصر، ومصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر من الصيادين في البحيرة والمحافظات المجاورة، فضلاً عن دورها البيئي والاقتصادي في دعم الثروة السمكية والأمن الغذائي.

وكشف زين الدين، أن البحيرة تشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الانفلات وغياباً واضحاً للرقابة، في ظل شكاوى متكررة من الصيادين والأهالي، بتكرار وقائع البلطجة والسرقة وفرض الإتاوات على الصيادين أثناء عملهم، واعتداء بعض الخارجين عن القانون عليهم، والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد ومحاصيلهم، وتهديدهم حال اعتراضهم، ما حول البحيرة إلى بيئة غير آمنة لممارسة مهنة الصيد.

وأشار، إلى أن آخر هذه الحوادث، ما تم تداوله بشأن تعرض أحد الشباب للهجوم أثناء تواجده وحيداً في مركبه داخل البحيرة، من قبل 3 مراكب، ما أدى إلى سقوطه في المياه وعدم معرفة مصيره حتى الآن، وهي واقعة أثارت حالة من الغضب والقلق الشديد بين أهالي إدكو والصيادين.

وحذر محمد زين الدين من أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تهديداً مباشراً لحياة الصيادين، ويهدر حقهم المشروع في الصيد الآمن، ويقوض جهود الدولة في تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية، ويفتح الباب أمام فرض السيطرة والنفوذ داخل المسطح المائي بعيداً عن سلطة القانون.

وطالب النائب بالكشف عن خطة وزارة الزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لحماية بحيرة إدكو، وفرض السيطرة الأمنية والرقابية الكاملة عليها، وتفعيل دور المسطحات المائية من خلال الدوريات النهارية والليلية، وضمان التواجد الأمني والرقابي الدائم داخل البحيرة لمنع تكرار الحوادث.

وشدد على ضرورة إيجاد خطة لتطهير البحيرة وإزالة التعديات والتجاوزات التي تعيق حركة الصيد وتتسبب في النزاعات بين الصيادين، مع إيجاد آلية لحماية حقوقهم، وتسجيل مراكبهم وأدواتهم، وتوفير منظومة استغاثة وإنقاذ سريع لهم داخل البحيرة، خاصة في الفترات الليلية.

وأكد ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لاستعادة الأمن داخل بحيرة إدكو، وحماية أرواح الصيادين وأرزاقهم، وفرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء.