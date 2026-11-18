تأهل الاتحاد السكندري إلى درو الـ8 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونةبهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16

ولجأ الفريقان إلى الى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمبارة لينج الاتحاد السكندري في خطف هدف الفوز عن طريق مؤمن عوض من ركلة جزاء في الدقيقة "105+2" من الشوط الإضافي الأول، ليمنح زعيم الثغر بطاقة التأهل

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

صبحي سليمان خالد مسعد مصطفى إبراهيم إسلام عبد الله أحمد مصطفى ميدو محمد فخري محمود عماد أنور علاء أحمد حمدي إيسري وحيد أجون إيبوتا