يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الأثنين المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان، بشأن استيضاح سياسة الحكومة الخاصة بآليات تعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات والمنصات الرقمية.

وأشار النائب مختار همام، خلال طلب المناقشة ، إلى أن العالم شهد طفرة غير مسبوقة في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وأصبحت المنصات الإلكترونية جزءا أساسيا من حياة المواطنين، سواء في مجالات التعليم، والعمل، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، والتواصل الاجتماعي.

وقال همام: مصر ضمن الدول التي تشهد نموا متسارعا في استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 96,3 مليون مستخدم في بداية عام 2025، بنسبة انتشار تقترب من 81,9 ٪ من إجمالي السكان، كما بلغ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي نحو 50,7 مليون مستخدم وفقا لبيانات التقارير الرقمية العالمية لعام 2025.

وأضاف مختار همام: يؤكد هذا الانتشار الواسع أن التحول الرقمي أصبح واقعا، إلا أنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتعلق بحماية البيانات الشخصية، ومواجهة الجرائم الإلكترونية، والتصدي للمعلومات المضللة، وحماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية.

وأوضح النائب، أن تحقيق الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا لا يرتبط فقط بتوفير خدمات الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وإنما يتطلب بناء ثقافة مجتمعية واعية بكيفية الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "المستخدم الرقمي يحتاج إلى معرفة كيفية حماية حساباته الإلكترونية، وتأمين بياناته الشخصية، والتعامل مع الرسائل والروابط المشبوهة، والتحقق من المعلومات المتداولة، ومعرفة حقوقه وواجباته في البيئة الرقمية، كما أن زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والمعاملات الرقمية تجعل الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والمواطنين، وتتطلب استمرار برامج التوعية والتدريب".

وأوضح مختار همام، أن جمع البيانات الشخصية عبر التطبيقات والمنصات الرقمية أصبح أمرا واسع الانتشار، وهو ما يتطلب زيادة وعي المواطنين بأهمية عدم مشاركة المعلومات الحساسة، واستخدام وسائل الحماية المتاحة مثل كلمات المرور القوية والتحقق بخطوتين.

وأشار همام إلى أنه تشهد الجرائم الإلكترونية تطورا مستمرا، وتشمل عمليات الاحتيال الإلكتروني، واختراق الحسابات، وسرقة البيانات البنكية، وانتحال الهوية الرقمية، وهو ما يستوجب تعزيز الوعي المجتمعي بطرق الوقاية والإبلاغ.

وأوضح النائب، أن الأطفال والشباب من أكثر الفئات استخداما للمنصات الرقمية، مما يجعلهم بحاجة إلى برامج متخصصة للتوعية بمخاطر التنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والمحتوى غير المناسب، وضرورة وجود دور أكبر للأسرة والمؤسسات التعليمية، وساهم الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي في سرعة تداول المعلومات، الأمر الذي يتطلب نشر ثقافة التحقق من الأخبار والمصادر، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى المستخدمين.

وطالب مختار همام، الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية، بوضع استراتيجية وطنية للتوعية بالاستخدام الآمن للمنصات الرقمية من خلال إطلاق حملات توعية مستمرة لجميع فئات المجتمع، ونشر مفاهيم الأمن الرقمي داخل المؤسسات التعليمية والجامعات، وإعداد برامج مبسطة لكبار السن والفئات الأقل خبرة بالتكنولوجيا.

وشدد النائب، على أهمية تعزيز حماية الأطفال والشباب على الإنترنت عبر إدخال مفاهيم السلامة الرقمية ضمن الأنشطة التعليمية، وتوعية الأسر بأساليب المتابعة والحماية الرقمية، وتشجيع استخدام أدوات الرقابة الأبوية المناسبة، وكذلك تطوير منظومة مواجهة الجرائم الإلكترونية، من خلال تعزيز قدرات الجهات المختصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الرقمية، وزيادة التوعية بحقوق المواطنين ووسائل الحماية القانونية.

وأكد أن هناك ضرورة لتعزيز دور الشركات والمنصات الرقمية من خلال التعاون مع الشركات المالكة للمنصات الرقمية بهدف تحسين أدوات حماية المستخدمين، والحد من الحسابات الوهمية وعمليات الاحتيال، وتوفير آليات واضحة للإبلاغ عن المحتوى الضار أو المخالف، بجانب دعم التحول الرقمي الآمن، حيث إن الثقة في الخدمات الرقمية تعد عاملا أساسيا لنجاح التحول الرقمي، وزيادة استخدام المواطنين للخدمات الحكومية الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية.

وقال: لابد من إعداد برنامج قومي للثقافة الرقمية والأمن السيبراني يستهدف جميع المواطنين، وإدراج مبادئ الاستخدام الآمن للإنترنت ضمن المناهج والأنشطة التعليمية، فضلا تعزيز التعاون بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص في مجال التوعية الرقمية، ودعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى بناء مواطن رقمي قادر على استخدام التكنولوجيا بأمان ومسؤولية.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية أصبح ضرورة وطنية في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على التكنولوجيا، ولا يمكن تحقيق أهداف التحول الرقمي إلا بوجود مجتمع يمتلك الوعي والمهارات اللازمة للتعامل مع الفضاء الإلكتروني بصورة آمنة ومسؤولة.

وشدد النائب مختار همام على أهمية وضع خطة وطنية متكاملة تضمن حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ودعم بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام .