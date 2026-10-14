البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بحضور كهنة وأسر قطاع مدينة السلام والحرفيين

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم، الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، بحضور كهنة كنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين وأسرهم، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

العظة الأسبوعية

وتأتي العظة في إطار اللقاء الأسبوعي الذي يحرص قداسة البابا على عقده، لتقديم التعليم الروحي والكتابي لأبناء الكنيسة، ومناقشة الموضوعات المرتبطة بالحياة الروحية والكنسية، بما يسهم في تعميق الفهم الروحي وتعزيز الحياة الإيمانية.

ومن المقرر نقل العظة مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، تشمل قناة أغابي (Aghapy TV)، وقناة CTV، وقناة ME Sat، وقناة Logos TV، إلى جانب قناة COC، وصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة.

ويتيح البث المباشر لأبناء الكنيسة في مختلف الأماكن متابعة العظة الأسبوعية والاستماع إلى التعليم الروحي لقداسة البابا تواضروس الثاني.