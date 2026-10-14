قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة صندوق النقد الدولي تبدي تفاؤلها بشأن إعادة التفاوض على ديون السنغال
وزيرة الإسكان تستعرض جهود الاستجابة السريعة خلال سبتمبر في التعامل مع شكاوى المواطنين
حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟
ارتفاع أسعار الدواجن 21% في أكتوبر 2026.. والتجار: تصحيح وسعر عادل بعد التراجعات الكبيرة
قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”
وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
باكستان تحث على إصلاحات لمواجهة تحديات التجارة والمناخ
عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز
أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة
بعد 11 سنه جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي بالمنيا.. صور
أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش
وزير المالية: نتطلع للحصول علي تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بحضور كهنة وأسر قطاع مدينة السلام والحرفيين

قداسة البابا تواضروس الثاني
قداسة البابا تواضروس الثاني
ميرنا رزق

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم، الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، بحضور كهنة كنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين وأسرهم، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

العظة الأسبوعية 

وتأتي العظة في إطار اللقاء الأسبوعي الذي يحرص قداسة البابا على عقده، لتقديم التعليم الروحي والكتابي لأبناء الكنيسة، ومناقشة الموضوعات المرتبطة بالحياة الروحية والكنسية، بما يسهم في تعميق الفهم الروحي وتعزيز الحياة الإيمانية.

ومن المقرر نقل العظة مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، تشمل قناة أغابي (Aghapy TV)، وقناة CTV، وقناة ME Sat، وقناة Logos TV، إلى جانب قناة COC، وصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة.

ويتيح البث المباشر لأبناء الكنيسة في مختلف الأماكن متابعة العظة الأسبوعية والاستماع إلى التعليم الروحي لقداسة البابا تواضروس الثاني.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة كهنة العظة الأسبوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

دعاء الفجر

دعاء الفجر .. أدعية مستجابة بعد الأذان وتفك الكرب وتزيد الرزق

أقطاي عبدالله

سر استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي

مباراة القمة

المساعد حسم الأمر.. إبراهيم نورالدين: «شيكو بانزا» خلق الاحتكاك مع «داري» ولا يستحق ركلة جزاء

ترشيحاتنا

القلب

طعام غير متوقع يقوي العظام والقلب والجهاز الهضمي

الصدفية

عشبة غير متوقعة تعالج ضعف الانتصاب والصدفية

الترمس

فوائد غير متوقعة لتناول الترمس.. اكتشفها

بالصور

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد