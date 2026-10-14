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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يدعم طلاب الإسكندرية بحقائب مدرسية مصنوعة محليا

مبادرة علم واتعلم
مبادرة علم واتعلم
ميرنا رزق

في إطار الدور المجتمعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وحرصها على دعم الأسر الأكثر احتياجًا، شهدت مدرسة الروضة الابتدائية الرسمية بأبيس، التابعة لإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية، توزيع عدد من الحقائب المدرسية على التلاميذ، ضمن مبادرة «علّم واتعلّم» التي أطلقها قداسة البابا تواضروس الثاني، بهدف مساندة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد وتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم.

وشارك في توزيع الحقائب الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والقمص أبرام إميل، وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، بحضور عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، وبمشاركة مدرسة المرقسية، في إطار التعاون بين المؤسسات التعليمية والكنسية لدعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم الدراسية.

تخفيف الأعباء عن الأسر 

وأكد الدكتور عربي أبوزيد أن مبادرة «علّم واتعلّم» تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر مع انطلاق العام الدراسي، وتعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم للطلاب الأكثر احتياجًا، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم وتوفير مستلزماتهم المدرسية.

ومن جانبه، أوضح القمص أبرام إميل أن المبادرة أطلقها المكتب البابوي للمشروعات، ولا تقتصر أهدافها على توفير الحقائب المدرسية للطلاب، بل تمتد إلى دعم السيدات المصريات، ولا سيما الأرامل، ومساعدتهن على توفير مصدر دخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأشار القمص أبرام إميل إلى أن المبادرة تضمنت تدريب مجموعة من السيدات على أعمال الخياطة، وتوفير ماكينات خياطة لهن لتمكينهن من إنتاج الحقائب المدرسية بأنفسهن، وهو ما أسهم في إنتاج آلاف الحقائب محلية الصنع، بجودة متميزة، لتلبية احتياجات الطلاب المستفيدين من المبادرة.

ومع بداية العام الدراسي الجديد، انطلقت حملة «علّم واتعلّم» لتوزيع الحقائب المدرسية على آلاف الطلاب بالمدارس الحكومية في عدد من محافظات الجمهورية، في خطوة تجمع بين مساندة العملية التعليمية ومساعدة الأسر على مواجهة تكاليف الدراسة.

وتعكس المبادرة توجهًا يجمع بين تقديم الدعم المباشر للطلاب وتمكين السيدات اقتصاديًا، من خلال تحويل التدريب المهني إلى فرصة للإنتاج والعمل، بما يعزز دور الكنيسة في خدمة المجتمع المصري، ويدعم قيم التكافل والتعاون من أجل توفير فرص أفضل للأسر والأجيال الجديدة.

الأرثوذكسية البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني المكتب البابوي للمشروعات الكنيسة

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