ميكروباص مخالف وسائق غير مؤهل.. الداخلية تكشف تفاصيل شكوى مواطن بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحصيل أجرة أعلى من المقررة، والقيادة برعونة، وقيامه بالسب وترويع المواطنين بسوهاج.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة الميكروباص الظاهرة بالصور "منتهية التراخيص" وقائدها، سائق، يحمل رخصة قيادة خاصة لا تُجيز له قيادة السيارة المشار إليها"، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 5 الجارى أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.



