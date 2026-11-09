موقف طلبات التصالح في كفر سعد.. اجتماع موسع لمحافظ دمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي وإحصائية طلبات التصالح المقدمة بمركز ومدينة كفر سعد، وبحث آليات الانتهاء من البت في الطلبات المتأخرة.

وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المعوقات التي تواجه الطلبات المقدمة، والوقوف على أسباب عدم البت في عدد منها، لوضع الحلول اللازمة لتذليلها.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة البت في الطلبات المقدمة، بما يسهم في إنهائها وتيسير الإجراءات على المواطنين، مؤكدًا أن ملف التصالح يحظى بأولوية قصوى، وأنه لن يُسمح بأي تأخير يضر بمصالح المواطنين.