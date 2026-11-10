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الإشراف العام
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بدون اشتراك.. قناة مجانية تنقل مباريات مصر أمام تونس ومالاوي

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس
القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس
رشا عوني

تترقب جماهير كرة القدم المصرية مواجهتين مهمتين لمنتخبات مصر أمام تونس ومالاوي خلال شهر نوفمبر الجاري، وسط اهتمام كبير بالتعرف على القنوات المجانية الناقلة للمباراتين، ومواعيد انطلاقهما، وطرق استقبال البث دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة.

وتتنوع وسائل مشاهدة المباراتين بين البث الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات، والبث الأرضي داخل مصر، إذ تنقل قناة أون سبورت ماكس مواجهة منتخب الناشئين أمام تونس، بينما تتيح قناة تايم سبورت الأرضية متابعة مباراة المنتخب الأول أمام مالاوي مجانًا.

قنوات مجانية تنقل مباراتي مصر أمام تونس وملاوي.. «دون اشتراك» - الوطن

موعد مباراة مصر وتونس للناشئين اليوم

يفتتح منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 مشواره في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نظيره التونسي، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

وتقام المباراة على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة في تونس، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات التي تستمر خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالتصفيات، والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى البطولة الأفريقية.

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس

يمكن للجماهير مشاهدة مباراة منتخب مصر للناشئين أمام تونس عبر قناة أون سبورت ماكس (ON Sport MAX)، التي تنقل المواجهة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، دون الحاجة إلى اشتراك في القنوات المشفرة.

تردد قناة أون سبورت ماكس على نايل سات

يمكن ضبط القناة من خلال إدخال البيانات التالية:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11977.
  • الاستقطاب: رأسي (V).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD.

وبعد إدخال بيانات التردد من خلال قائمة إعدادات جهاز الاستقبال، يمكن إجراء البحث عن القنوات وحفظ القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة.

موعد مباراة مصر ومالاوي في إياب تصفيات أفريقيا 2022/2023 والقنوات الناقلة والتشكيل.. تردد قناة مفتوحة

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

على جانب آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للمنتخب المصري، خاصة أنها تأتي في بداية مشوار المدير الفني الجديد علي ماهر مع الفراعنة، بعد توليه المسؤولية خلفًا لحسام حسن.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، في لقاء الجولة الرابعة، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ومالاوي دون اشتراك

تستطيع الجماهير المصرية متابعة مباراة مصر ومالاوي مجانًا من خلال قناة تايم سبورت الأرضية، التي تتيح مشاهدة اللقاء داخل مصر دون الحاجة إلى اشتراك شهري أو جهاز استقبال للقنوات المشفرة.

كما تنقل شبكة قنوات beIN Sports منافسات التصفيات عبر البث الفضائي المشفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طريقة مشاهدة مباراة مصر ومالاوي عبر تايم سبورت الأرضية

لمتابعة المباراة مجانًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون.
  2. التأكد من أن الشاشة تدعم استقبال البث الرقمي الأرضي، أو استخدام جهاز استقبال أرضي متوافق.
  3. الدخول إلى قائمة الإعدادات في التلفزيون.
  4. اختيار البحث عن القنوات أو الضبط التلقائي.
  5. تحديد البحث عن القنوات الأرضية الرقمية.
  6. الانتظار حتى انتهاء عملية البحث وظهور قناة تايم سبورت ضمن القنوات المتاحة.

ويجب الانتباه إلى أن قناة تايم سبورت الأرضية لا تُستقبل من خلال إدخال تردد فضائي على نايل سات، وإنما تحتاج إلى هوائي أرضي مناسب.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

أعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قائمة اللاعبين المختارين استعدادًا لمواجهتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى:

  • محمد الشناوي.
  • المهدي سليمان.
  • مصطفى شوبير.
  • محمد علاء.

خط الدفاع:

  • محمود الونش.
  • حسام عبدالمجيد.
  • رامي ربيعة.
  • محمد عبدالمنعم.
  • محمود مرعي.
  • محمد هاني.
  • كريم حافظ.
  • أحمد فتوح.
  • طارق علاء.

خط الوسط:

  • مروان عطية.
  • مهند لاشين.
  • محمود صابر.
  • محمد شحاتة.
  • ناصر ماهر.
  • إبراهيم عادل.
  • محمود حسن تريزيجيه.
  • أحمد سيد زيزو.
  • هيثم حسن.

خط الهجوم:

  • محمد صلاح.
  • عمر مرموش.
  • حمزة عبدالكريم.
  • محمود ممدوح.

وتضم القائمة مجموعة من العناصر صاحبة الخبرات الدولية، إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب، في إطار استعدادات الجهاز الفني للمباراتين المقبلتين.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

يدخل المنتخب المصري مواجهتي مالاوي وهو في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة وفقًا للنتائج المعلنة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

  • مصر: 4 نقاط.
  • أنجولا: 4 نقاط.
  • مالاوي: 3 نقاط.
  • جنوب السودان: دون نقاط.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

وتضم المجموعة منتخبات مصر وأنجولا ومالاوي وجنوب السودان، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027

تستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

ويأمل المنتخب المصري في حسم بطاقة التأهل مبكرًا، ومواصلة المنافسة على صدارة مجموعته، من أجل الظهور بقوة في النهائيات القارية.

 

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