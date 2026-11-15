أستاذ اقتصاد: تجاوز النفط 120 دولارًا يهدد بارتفاع التضخم عالميًا

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن تجاوز أسعار النفط مستوى 120 دولارًا للبرميل سيمثل كارثة على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، في ظل التداعيات المترتبة على ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والإنتاج ومعدلات التضخم.

تجاوز النفط 120 دولارًا يهدد بارتفاع التضخم عالميًا

وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تحركات أسعار النفط خلال الفترة الماضية شهدت نمطًا من الارتفاع عندما يقترب سعر البرميل من 110 دولارات، قبل أن تتراجع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 95 و98 دولارًا، معتبرًا أن هذه التحركات ترتبط بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأزمة.

وأوضح أن هذه التحركات تعكس محاولة للحيلولة دون تجاوز أسعار النفط مستوى 120 دولارًا للبرميل، نظرًا لما يمثله هذا المستوى من تهديد للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.

وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار إلى أن استمرار الضغوط على مضيق هرمز، بالتزامن مع اضطراب حركة الملاحة، قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، محذرًا من أن تجاوز حاجز 120 دولارًا سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الشحن، فضلًا عن انعكاساته على القوة الشرائية للعملات الأجنبية أمام الدولار.

وأكد الشوادفي أن الولايات المتحدة لن تستطيع تحمل تجاوز أسعار النفط هذا المستوى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من زيادة احتياجات الطاقة، لا سيما في الاقتصادات الكبرى.

ولفت إلى أن الحماية العسكرية الأمريكية للسفن المارة عبر مضيق هرمز لا تعني ضمان استمرار تدفقات النفط دون مخاطر، موضحًا أن هذه الحماية نفسها تترتب عليها تكاليف مرتفعة ستتحملها الاقتصادات العالمية في نهاية المطاف.

وأضاف أن استمرار التوترات الأمنية يفرض أعباء إضافية على تكاليف التأمين والشحن، في وقت تشير فيه التقارير العالمية، بحسب تقديره، إلى أن حركة التجارة والمرور عبر المضيق لا تزال محدودة للغاية، ولا تسمح ببناء تصورات عن عودة التدفقات التجارية إلى مستوياتها الطبيعية.

وشدد على أن الاقتصاد العالمي يدفع فاتورة كبيرة نتيجة حالة عدم اليقين والتردد والتصريحات والتحركات الأمريكية، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يفاقم المخاطر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.