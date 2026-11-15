محمد علي خير: سعر متر المدافن وصل لـ50 ألف جنيه.. ليه المواطن يدفع مليون جنيه عشان يشتري 10 أمتار؟

أثار الإعلامي محمد علي خير قضية ارتفاع أسعار المدافن، مشيرًا إلى وصول سعر متر المدفن في بعض المناطق إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يتجاوز أسعار متر الشقق السكنية في بعض الأماكن، رغم أن الأمر يتعلق بأراضٍ في الصحراء لا تحتاج إلى مرافق أو خدمات.

وقال محمد علي خير، خلال حديثه ببرنامج «المصري أفندي»، إن وصول سعر متر المدفن إلى 50 ألف جنيه يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذه الأسعار المرتفعة، خاصة أن المدافن عبارة عن أراضٍ صحراوية لا تحتاج إلى تجهيزات أو خدمات مماثلة للعقارات السكنية.

وأضاف أن المواطن أصبح مطالبًا بدفع مبالغ ضخمة للحصول على مساحة صغيرة للدفن، متسائلًا: «إحنا بنتكلم عن أرض في الصحراء لا محتاجة مرافق ولا خدمات.. ليه المواطن يدفع نص مليون جنيه عشان يشتري 10 أمتار يدفن فيهم عزيز عليه؟».

وتابع متعجبًا من هذه الأسعار: «هو حتى الموت بقى رفاهية؟»، في إشارة إلى الأعباء المالية التي أصبحت تواجه الأسر المصرية حتى في تدبير احتياجاتها المرتبطة بالدفن، مع ارتفاع أسعار المدافن بصورة لافتة.