لا يرتبط الصداع الذي يظهر فور الاستيقاظ من النوم دائمًا بالسهر أو عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، فقد يكون ناتجًا عن انقباض عضلات الفك والضغط على الأسنان بصورة لا إرادية خلال الليل، وهي حالة تُعرف باسم صرير الأسنان.

وتشير تقارير صحفية إلى أن هذه المشكلة قد تتزايد بين الشباب، كما يمكن أن ترتبط بالتوتر والقلق، فضلًا عن عوامل أخرى قد تزيد من شد العضلات، وهو ما يجعل الانتباه إلى الأعراض المصاحبة أمرًا مهمًا لتحديد السبب.

لماذا يسبب الجز على الأسنان صداعًا في الصباح؟

أوضح الدكتور رانج سينغ أن صرير الأسنان يحدث نتيجة الضغط المتكرر على الأسنان أو احتكاكها ببعضها، وقد يقع ذلك أثناء النوم أو خلال ساعات اليقظة دون أن ينتبه الشخص إليه.

وأشار إلى أن عضلات الفك المسؤولة عن عملية المضغ قد تتعرض لنشاط زائد أو انقباض مستمر، ما يؤدي إلى إجهادها، وقد يمتد تأثير هذا الإجهاد إلى مناطق الرأس، مسببًا الصداع عند الاستيقاظ.

ولفت الطبيب إلى أن التوتر والقلق قد يكونان من العوامل المرتبطة بزيادة صرير الأسنان، كما أن برودة الطقس قد تسهم في زيادة توتر العضلات، دون وجود تفسير قاطع لارتفاع المشكلة خلال هذه الفترة من العام.

علامات تكشف إصابتك بصرير الأسنان ليلًا

قد يمر صرير الأسنان دون ملاحظة لفترة طويلة، خصوصًا عندما يحدث أثناء النوم، لكن هناك مؤشرات يمكن أن تساعد على اكتشافه، من بينها سماع صوت احتكاك الأسنان خلال الليل أو ظهور أعراض عند الاستيقاظ.

وتشمل أبرز العلامات التي تستحق الانتباه:

الصداع الصباحي: الشعور بألم في الرأس بعد الاستيقاظ، نتيجة الإجهاد المستمر لعضلات الفك.

الشعور بألم في الرأس بعد الاستيقاظ، نتيجة الإجهاد المستمر لعضلات الفك. ألم الفك: الإحساس بالوجع أو الشد في منطقة الفك، خاصة في بداية اليوم.

الإحساس بالوجع أو الشد في منطقة الفك، خاصة في بداية اليوم. تغيرات داخل الفم: ظهور آثار ضغط على باطن الخد أو اللسان.

ظهور آثار ضغط على باطن الخد أو اللسان. تضرر الأسنان: ملاحظة تشققات أو كسور بالأسنان، أو تلف في الحشوات الموجودة بها.

مضاعفات استمرار الضغط على الأسنان

قد يؤدي استمرار صرير الأسنان إلى إجهاد المفصل الصدغي الفكي، المسؤول عن حركة الفك أثناء الكلام والمضغ وفتح الفم وإغلاقه.

ومن العلامات المرتبطة باضطرابات هذا المفصل الشعور بألم حول الفك أو الأذن أو منطقة الصدغ، وسماع أصوات طقطقة أو احتكاك عند تحريك الفم.

وقد يعاني المصاب أيضًا من صعوبة فتح الفم بالكامل، أو الشعور بانغلاق الفك عند محاولة فتحه، مع زيادة الألم أثناء تناول الطعام أو في أوقات التوتر.

ورغم أن بعض الحالات تتحسن تلقائيًا، فإن استمرار الأعراض أو تأثيرها على حركة الفك يستدعي استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

طرق تساعد على تقليل صرير الأسنان

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تساعد على تخفيف الضغط على عضلات الفك وتقليل العوامل التي قد تزيد من صرير الأسنان، وإن كانت هذه الإجراءات لا تمنع حدوثه في جميع الحالات.

ومن أهم النصائح في هذا الشأن:

تنظيم مواعيد النوم والحصول على عدد ساعات كافٍ من الراحة.

تقليل التوتر من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء.

الحد من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، خاصة في المساء.

الابتعاد عن التدخين.

تجنب مضغ العلكة لفترات طويلة.

تقليل تناول الأطعمة شديدة الصلابة التي تتطلب مجهودًا أكبر من عضلات الفك.

وفي الحالات التي تستمر فيها الأعراض، قد يحدد الطبيب وسائل علاجية أخرى بحسب شدة المشكلة، ومن بينها استخدام حقن البوتوكس في عضلات الفك لتقليل نشاطها وتخفيف الألم.