أعلن مدير مستشفى إمبابة العام الدكتور أحمد مكاوي، اليوم الجمعة، تحديد هوية 5 جثامين من ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك جثمان مجهول داخل المستشفى.

وقال مكاوي، في مقابلة خاصة مع قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، إنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لتحديد هوية جميع ضحايا الحادث، أُجريت التحاليل اللازمة ومضاهاة البصمة الوراثية بين الجثامين وأقارب المفقودين، ما أسهم في تحديد هوية الجثامين الخمسة الذين لقوا حتفهم في حريق الوراق.

وشدد مدير مستشفى إمبابة العام على صعوبة تحديد هوية الجثامين بدقة متناهية دون أخذ عينات من أحد أقارب الضحايا ومطابقتها مع عينات الحمض النووي (DNA) الخاصة بالجثامين، مناشدًا المواطنين ضرورة الاطمئنان على أقاربهم وتفقد أحوالهم لمعرفة المتغيبين أو المفقودين، بما يسهم في تحديد هوية الجثمان المجهول المتبقي.

وأشار مكاوي إلى أن مستشفى إمبابة العام استقبلت 10 حالات إصابة في حادث الطريق الدائري، جرى تحويل 4 منها إلى مستشفيات أخرى، فيما غادر 4 مصابين آخرين المستشفى خلال 24 ساعة من وقوع الحادث، بعد استقرار حالتهم الصحية.

ووجه الشكر إلى الفريق الطبي بالمستشفى، الذي سارع إلى تقديم الدعم اللازم فور وقوع الحادث الأليم.