تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفًا إنسانيًا مؤثرًا لشاب تجاه طفلة صغيرة تبيع المناديل في أحد شوارع الجيزة، بعدما لاحظ شعورها بالبرد، ليقرر مساعدتها بطريقة عفوية لاقت تفاعلًا واسعًا.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يخلع قطعة من ملابسه ويمنحها للطفلة، في لفتة إنسانية تعكس الرحمة والتعاطف، ومحاولة لتخفيف معاناتها في ظل برودة الطقس، خاصة مع اضطرارها إلى البقاء في الشارع لساعات من أجل البيع.

ولاقى المقطع تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعون بموقف الشاب، معتبرين أن تصرفه يجسد معنى الإنسانية وجبر الخواطر، مؤكدين أن لفتات بسيطة قد تحمل الكثير من الدفء والأمل لمن يحتاج إليها.