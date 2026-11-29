كرّم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام ، الدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، لبلوغه سن المعاش ، تقديرًا لما قدمه من جهود ملموسة خلال فترة توليه مسؤولية المنطقة، وإسهاماته في دعم وتطوير المنظومة التعليمية والإدارية، وتعزيز رسالة الأزهر الشريف.

حيث قدم محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، تقديرًا لعطائه وما بذله من جهود مخلصة خلال مسيرته متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في حياته المقبلة.

ومن جانبه ، أعرب الدكتور حسن درويش عن بالغ سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، ومشيدًا بما تشهده المحافظة من جهود تنموية بكافة القطاعات بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.