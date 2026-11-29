واصل اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، لقاءاته الدورية بالمواطنين للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتقديم حلول واستجابات فعالة للشكاوى لتحسين مستوى الخدمات ، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين ووضع جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية في صدارة الأولويات.

وبدأ محافظ المنوفية اللقاء ، بصرف كرسي كهربائي لطفل من ناحية قويسنا البلد يعانى من ظروف صحية صعبة لإعانته على سهولة الحركة ،فيما وجه المحافظ بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بشأن توفير فرصة عمل لشاب من ذوى الهمم بناحية كفر شنوان مركز شبين الكوم لمساعدته على تحمل أعباء الحياة المعيشية.

وفى لفتة إنسانية وإستجابة فورية لحالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية بطليا مركز أشمون ، تعول أربعة من الأبناء وتعانى من ظروف معيشية وإجتماعية صعبة وتقيم بمنزل غير مؤهل للسكن الآدمى ، وعلى الفور وجه محافظ المنوفية بصرف مواد غذائية ولحوم والتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية لرفع كفاءة المنزل وتقديم المساعدات العينية من مستلزمات كهربائية والأثاث المنزلى ، وتكليف مديرية التضامن الإجتماعى بفحص موقف إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لنجلها مراعاة لظروفه ،بما يضمن توفير حياة كريمة للأسرة.

كما تضمن اللقاء ، تكليف المحافظ مدير مديرية الزراعة بدراسة وفحص الطلب المقدم من إحدى الشركات العاملة في مجال الزراعة الرأسية والوقوف على مدى آليات تطبيقها بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي ونشر ثقافة الزراعة المستدامة ، هذا واستمع المحافظ لشكوى مواطن بمنوف يتضرر من قيام أحد المواطنين بالبناء والتعدى على حرم الطريق العام وخط التنظيم مما يعيق الحركة أمام المواطنين ، مكلفاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ قرار الازالة بكافة الأعمال والعرض بالموقف، كما وجه المحافظ مدير إدارة البيئة بالتنسيق المتابعة الهندسية بالنزول الميدانى لمراجعة كافة التراخيص الخاصة بمنشأة خارج الحيز العمرانى والعرض بالموقف لاتخاذ اللازم.

ومن جانبه ، أكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في عقد اللقاءات المباشرة مع المواطنين وتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة والتفاعل الفوري معها ، كون رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة وركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية.