استعدت مدينة شرم الشيخ لاستضافة بطولة شرم الشيخ التنشيطية للهجن، المقرر إقامتها بمضمار الهجن يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بمشاركة 13 قبيلة من 7 محافظات، بنحو 400 جمل تتنافس في 15 شوطًا على مدار يومين.

وفي هذا الإطار، عقد اللواء الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا تنسيقيًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لبحث الاستعدادات والترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالبطولة، بحضور رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدير عام مديرية الطب البيطري، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، ورئيس الاتحاد المصري للهجن، ورئيس نادي الهجن بجنوب سيناء.

واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد للبطولة، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لتجهيز مضمار الهجن، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لاستقبال المشاركين والوفود القبلية، بما يضمن خروج البطولة بصورة مشرفة تعكس مكانة مدينة شرم الشيخ وقدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية والتراثية الكبرى.

وفيما يتعلق بالاستعدادات البيطرية، وجه المحافظ بضرورة إجراء الكشف البيطري على جميع الإبل المشاركة، والتأكد من سلامتها، وتركيب الشرائح الإلكترونية لها، مع توفير الأدوية والمستلزمات البيطرية اللازمة، لضمان سلامة الإبل والالتزام بالضوابط المنظمة للبطولة.

كما وجه المحافظ مديرية الشباب والرياضة بإعداد مجموعة من العروض والفعاليات الرياضية والتراثية المصاحبة، لإضفاء أجواء احتفالية على البطولة، وإبراز أصالة التراث البدوي وما يرتبط به من عادات وتقاليد عريقة في سباقات الهجن.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية التنسيق مع شركات السياحة العاملة بمدينة شرم الشيخ لإدراج البطولة ضمن برامجها السياحية والترويج لها، باعتبارها إحدى الفعاليات التي تسهم في تنويع المنتج السياحي بالمحافظة، وتقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الرياضة والتراث والثقافة البدوية، بما يعزز المقومات السياحية لمدينة شرم الشيخ ويفتح آفاقًا جديدة للترويج للموروث والتراثي لجنوب سيناء.