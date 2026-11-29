أكدت إندونيسيا مجددا دعمها للفلسطينيين بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وفي فعالية نظمتها وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم /الأحد/ في جاكرتا بهذه المناسبة، قال نائب وزير الخارجية الإندونيسي، أنيس متى: "تُقام هذه المناسبة لاستذكار وتعزيز تضامننا مع إخواننا وأخواتنا في فلسطين".

وأشار إلى أن إندونيسيا تود تذكير العالم بأن القضية الفلسطينية تظل مسؤولية تاريخية لم تُنجز بعد؛ ليس بالنسبة لإندونيسيا فحسب، بل للإنسانية جمعاء، لا سيما منذ انعقاد مؤتمر باندونج عام 1955، بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية.

وأعرب متى عن أمله في أن تسهم هذه الفعالية في تجديد روح التضامن مع الشعب الفلسطيني في أوساط الشعب الإندونيسي.

من جانبه، أشاد سفير فلسطين لدى إندونيسيا، عبد الفتاح الستري، بالدعم الثابت الذي تقدمه إندونيسيا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال.

وأشار إلى أن إندونيسيا خصصت شهر نوفمبر بأكمله للقيام بحملات تضامنية مع فلسطين، تزامنا مع إحياء العالم لهذه المناسبة السنوية في التاسع والعشرين من نوفمبر.

وتضمنت الفعالية التي نظمتها الخارجية الإندونيسية معرضا للصور حول فلسطين، وركنا تفاعليا أُطلق عليه اسم "جدار الأمل"، حيث أتيحت للزوار فرصة التعبير عن دعمهم وكتابة رسائل تضامنية.

من جانبها دعت وزارة أمانة الدولة في إندونيسيا اليوم /الأحد/ إلى الاستمرار في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه.

وذكرت الوزارة - عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" - "أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يظل تذكيرا بمعاناة هذا الشعب وبخاصة عشرات الآلاف من الأطفال الذين سقطوا ضحايا للدمار في غزة".

وأكدت أيضا أن إندونيسيا لم تتوقف أبدا عن الدفاع عن السيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيرة إلى استمرار إندونيسيا في تقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني.

ويحل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، وذلك بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ودعما لحقوقه المشروعة.