أشاد الإعلامي الرياضي محمد فارس بالأداء الذي قدمه النادي الأهلي خلال الشوط الأول أمام أول أغسطس الأنجولي، مؤكدًا أن الاعتماد على أبسط الأفكار الفنية والاختيارات الصحيحة في التشكيل منح الفريق أفضلية واضحة، بعيدًا عن التعقيدات الفنية والرهان على أفكار لم تحقق النجاح.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقًا على أداء الأهلي: «شوط أول بدون عند ولا مكابرة ولا تحدي للناس ورهان على أفكار فاشلة.. شوط بأبسط الأفكار الفنية الممكنة بتقدم شوط تقريبا أفضل من كل أشواطك مع عموتة».

وأضاف: «مش متخيل إن مشجع عادي يبقى شايف بالأرقام والعين المجردة إن تركيبة زيزو يمين وبن شرقي شمال ومهاجم زي بن جديدة أو بقرار دي فيروس فني من تركيبة هجومية، ويبقى المدرب مش شايف كده ولا فاهم كده ولا مقتنع بكده».

وأشار فارس إلى أن الدفع بأشرف بن شرقي في مركز المهاجم، إلى جانب منح الفرصة للاعب محمود صلاح، كان من بين الاختيارات التي طالب بها سابقًا، قائلًا: «مش فلسفة والله لما كنا بنقول لعب بن شرقي مهاجم ولعب لاعب جعان كورة زي محمود صلاح اللي من كام أسبوع كان أفضل لاعب في بطولة شمال إفريقيا للشباب.. اللي ساب فلوس وتقريبا عقده أول موسم ببلاش عشان يكون موجود معاك.. وفي الآخر كان مصيره دكة لصالح رجال أعمال».

واختتم الإعلامي الرياضي تعليقه بالتأكيد على سعادته بأداء الأهلي خلال الشوط الأول، موضحًا أن إعجابه لا يرتبط بالنتيجة فقط، وإنما بما وصفه بدرس فني في أهمية تطبيق البديهيات، قائلًا: «أنا مبسوط الشوط الأول مش عشان النتيجة خالص عشان ده درس إنك لما تعمل أبسط البديهيات ده هيفرق معاك».

الأهلي يتقدم بثنائية أمام أول أغسطس

وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متقدمًا على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وافتتح محمود صلاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استقبل كرة عرضية برأسية قوية ومميزة سكنت الشباك، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 32، من ضربة رأسية أخرى، ليمنح الفريق الأحمر أفضلية بهدفين مع نهاية الشوط الأول.