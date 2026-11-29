شهدت مواجهة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لقطة لافتة كان بطلها سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأحمر.

ورقة تعليمات من قمصان تصنع الفارق

وقبل تسجيل الهدف الأول للأهلي بدقائق، تسلم محمد هاني ورقة تعليمات من سامي قمصان، تضمنت بعض التوجيهات الفنية التي أراد المدير الفني إيصالها إلى لاعبيه خلال مجريات اللقاء.

ولفتت اللقطة الأنظار بعدما أعقبها تسجيل محمود صلاح هدف التقدم لصالح الأهلي، ليمنح الفريق الأحمر الأفضلية في المباراة.

وأثارت الواقعة تفاعلًا بشأن تأثير تعليمات سامي قمصان من خارج الخطوط، خاصة مع نجاح الأهلي في ترجمة أفضليته إلى هدف عن طريق محمود صلاح.

قمصان يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أول أغسطس



أعلن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس الانجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد.