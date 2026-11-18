تتصدر أسعار الحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م اهتمامات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، بالتزامن مع الإعلان عن مستويات البرامج المختلفة وقيمة جدية الحجز ومواعيد انطلاق الرحلات، حيث تبدأ أولى رحلات الحج السياحي يوم 30 أبريل المقبل، الموافق 23 ذو القعدة 1448 هجريًا، على أن تكون البداية برحلات الحج البري، يليها المستوى الاقتصادي بالطيران، ثم باقي المستويات.

وتتنوع برامج الحج السياحي لعام 2027 بين الحج البري والاقتصادي بالطيران والمخيمات والأبراج، بأسعار تبدأ من 230 ألف جنيه وتصل إلى 650 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 ألفًا و150 جنيهًا و150 ألفًا و150 جنيهًا، وفقًا للمستوى المختار، كما تنظم الوزارة ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية، بأسعار تبدأ من 255 ألف جنيه وتصل إلى 480 ألف جنيه، شاملة الوجبات، دون احتساب تكلفة تذاكر الطيران التي سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقًا.

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متى تبدأ أولى رحلات الحج السياحي 2027؟

من المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي لموسم 2027 يوم 30 أبريل المقبل، الموافق 23 ذو القعدة 1448 هجريًا، وفق المواعيد المحددة لبرامج الموسم الجديد، وتبدأ الرحلات بمستوى الحج البري، ثم المستوى الاقتصادي بالطيران، على أن تنطلق باقي المستويات وفق البرنامج المحدد لها.

ويترقب الراغبون في أداء مناسك الحج موعد السفر والتفاصيل المتعلقة بالوصول إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لبدء المناسك، التي تشمل الإحرام والطواف والسعي، مرورًا بيوم التروية والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

كم تبلغ مدة برامج الحج السياحي 2027؟

تختلف مدة برامج الحج السياحي وفقًا للمستوى الذي يختاره المواطن، ويتراوح متوسط مدة البرامج الاقتصادية، سواء الحج البري أو الاقتصادي بالطيران، ما بين 18 و21 يومًا.

وفي المقابل، ترفع بعض شركات السياحة مدة هذه البرامج لتقترب من شهر، وفقًا للبرنامج الذي تقدمه الشركة، وهو ما يجعل مدة الإقامة من التفاصيل المهمة التي ينبغي للراغبين في الحج الاطلاع عليها عند اختيار البرنامج المناسب.

ما شروط التقديم في الحج السياحي 2027؟

حددت ضوابط الحج السياحي مجموعة من الشروط المتعلقة بالمتقدمين والمرافقين، بهدف تنظيم إجراءات التقديم وتحديد الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في الموسم، وتتمثل أبرز الشروط المعلنة في الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، سواء من الرجال أو السيدات.

ألا يقل عمر المرافق عن 12 سنة، ويُحسب السن في 28 يناير 2027.

استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة.

عدم التقدم إلى جهة أخرى منظمة للحج هذا العام.

وتشمل هذه الشروط المتقدم الأساسي والمرافق، مع ضرورة مراعاة تاريخ احتساب السن المحدد ضمن الضوابط، واستيفاء المتطلبات الصحية قبل استكمال إجراءات التقديم.

ما مستويات الحج السياحي المتاحة لموسم 2027؟

تتضمن برامج الحج السياحي لعام 2027 مجموعة متنوعة من المستويات والفئات، بما يتيح للراغبين في أداء المناسك الاختيار بين البرامج المختلفة، وفقًا للأسعار والخدمات المحددة لكل مستوى.

وتشمل مستويات الحج السياحي المعلنة ما يلي:

مستوى الحج السياحي أبراج.

مستوى الحج السياحي مخيمات بفئاته «أ» و«ب» و«ج».

مستوى الحج الاقتصادي بالطيران بفئاته «أ» و«ب» و«ج».

مستوى الحج البري بفئاته «أ» و«ب» و«ج».

ويختلف السعر من مستوى إلى آخر، كما تتباين قيمة جدية الحجز وفقًا لنوع البرنامج، وهو ما يجعل التعرف على تفاصيل كل فئة خطوة أساسية قبل اختيار البرنامج المناسب.

كم أسعار الحج البري 2027؟

تبدأ أسعار برامج الحج البري لموسم 2027 من 230 ألف جنيه، وتختلف التكلفة وفقًا للفئة المختارة، بينما تبلغ جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا لجميع المستويات.

وجاءت أسعار الحج البري بالفئات المختلفة على النحو الآتي:

الحج البري مستوى «أ»: 260 ألف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج البري مستوى «ب»: 255 ألف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج البري مستوى «ج»: 230 ألف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا.

وبذلك يمثل المستوى «ج» الأقل تكلفة ضمن برامج الحج البري، بينما يسجل المستوى «أ» السعر الأعلى بين الفئات الثلاث.

ما أسعار الحج الاقتصادي بالطيران 2027؟

تتفاوت أسعار الحج الاقتصادي بالطيران لموسم 2027 بحسب الفئة المختارة، حيث تبدأ من 270 ألف جنيه وتصل إلى 310 آلاف جنيه، فيما تبلغ جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا لجميع المستويات.

وتفاصيل أسعار الحج الاقتصادي بالطيران هي الآتية:

الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «أ»: 310 آلاف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «ب»: 290 ألف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «ج»: 270 ألف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

وتوضح الأسعار وجود اختلاف في التكلفة بين الفئات الثلاث، مع ثبات قيمة جدية الحجز المقررة لهذا المستوى.

كم أسعار الحج السياحي بنظام المخيمات 2027؟

تبدأ أسعار الحج السياحي بنظام المخيمات لموسم 2027 من 395 ألف جنيه، وتصل إلى 650 ألف جنيه، وفقًا للفئة المختارة، بينما تبلغ قيمة جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا لجميع المستويات.

وجاءت أسعار برامج المخيمات على النحو الآتي:

الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «أ»: 650 ألف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «ب»: 545 ألف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «ج»: 395 ألف جنيه، وتبلغ جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

ويعد المستوى «أ» الأعلى تكلفة ضمن برامج المخيمات، بينما يأتي المستوى «ج» بأقل سعر بين الفئات الثلاث، مع ثبات قيمة جدية الحجز المحددة لهذا النوع من البرامج.

كم سعر الحج السياحي أبراج 2027؟

بلغ سعر برنامج الحج السياحي أبراج لموسم 2027 نحو 580 ألف جنيه، فيما وصلت قيمة جدية الحجز إلى 150 ألفًا و150 جنيهًا.

ويأتي هذا المستوى ضمن البرامج التي أتاحتها ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد، إلى جانب برامج المخيمات والحج الاقتصادي بالطيران والحج البري، وتختلف تكلفته عن باقي المستويات وفقًا للأسعار المعلنة.

كم تبلغ جدية حجز برامج الحج السياحي 2027؟

تختلف قيمة جدية الحجز في برامج الحج السياحي لعام 2027 بحسب نوع البرنامج والمستوى المختار، وجاءت المبالغ المحددة لكل فئة على النحو الآتي:

الحج البري: تبلغ جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيهًا لجميع المستويات.

الحج الاقتصادي بالطيران: تبلغ جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج السياحي مخيمات: تبلغ جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيهًا.

الحج السياحي أبراج: تبلغ جدية الحجز 150 ألفًا و150 جنيهًا.

وتعد جدية الحجز من أبرز التفاصيل التي يبحث عنها الراغبون في التقديم، نظرًا لاختلاف المبلغ المطلوب وفقًا للمستوى، إلى جانب ضرورة معرفة التكلفة الإجمالية للبرنامج قبل اختيار الفئة المناسبة.

متى ينتهي التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية 2027؟

من المقرر أن ينتهي استقبال طلبات التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ - 2027، غدًا الخميس 19 نوفمبر 2026، وفق الموعد المحدد لاستقبال الطلبات.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتنظيم موسم الحج المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيل البرامج والأسعار الخاصة بحج الجمعيات الأهلية، التي تتولى الوزارة تنظيمها من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج.

ما أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027؟

تنظم الوزارة، من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، ثلاثة برامج لحج الجمعيات الأهلية خلال موسم 1448هـ - 2027م، بمستويات مختلفة تشمل الوجبات، وفقًا للأسعار المعتمدة لكل مستوى.

وجاءت أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية على النحو الآتي:

المستوى الأول: 480 ألف جنيه، شامل الوجبات.

المستوى الثاني: 300 ألف جنيه، شامل الوجبات.

المستوى الثالث: 255 ألف جنيه، شامل الوجبات.

وتبدأ أسعار حج الجمعيات الأهلية من 255 ألف جنيه للمستوى الثالث، بينما يصل سعر المستوى الثاني إلى 300 ألف جنيه، ويسجل المستوى الأول 480 ألف جنيه، وجميع هذه الأسعار تشمل الوجبات.

هل أسعار حج الجمعيات الأهلية 2027 تشمل تذاكر الطيران؟

لا تشمل أسعار المستويات الثلاثة لحج الجمعيات الأهلية تكلفة تذاكر الطيران، وفق البيانات الخاصة بالأسعار المعتمدة لموسم 1448هـ - 2027م، على أن يتم تحديد تكلفة التذاكر والإعلان عنها لاحقًا.

وبالتالي، ينبغي للراغبين في التقديم مراعاة أن الأسعار المعلنة للمستويات الثلاثة تشمل الوجبات، لكنها لا تتضمن تكلفة تذاكر الطيران، التي لم يتم الإعلان عن قيمتها ضمن البيانات الواردة.

وتظل أسعار برامج الحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية، وقيمة جدية الحجز، ومواعيد السفر والتقديم، من أبرز التفاصيل التي ينبغي للراغبين في أداء مناسك الحج متابعتها، لاختيار البرنامج المناسب والتعرف على الالتزامات المالية المرتبطة بكل مستوى قبل استكمال إجراءات الموسم الجديد.