أكد عدد من النواب أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه الميدالية الذهبية، يمثل تقديرًا دوليًا مستحقًا لواحد من أبرز القادة الذين تركوا بصمة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة والعالم، ورسالة تؤكد أن مواقف القادة التاريخية تظل حاضرة في ذاكرة الشعوب مهما مرت السنوات.

وفي هذا الاطار أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تكريم الكونجرس الأمريكي لاسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه الميدالية الذهبية يتجاوز حدود البروتوكول السياسي، ليتحول إلى رسالة إلهام متجددة للأجيال الجديدة بأن الأفكار العظيمة والشجاعة في اتخاذ الموقف هي وحدها التي تبقي الخالدين في ذاكرة الأمم.

إعادة صياغة قواعد اللعبة

وأوضحت النائبة في تصريح لها أن السادات لم يكن مجرد قائد سياسي عابر، بل كان مفكراً استثنائياً أدرك مبكراً أن صناعة المستقبل تتطلب التحرر من حسابات اللحظة والقدرة على إعادة صياغة قواعد اللعبة لصالح الشعوب.

تجربة ملهمة

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن عظمة التجربة المصرية تكمن في قدرتها الملهمة على مخاطبة عقول الشباب والأجيال الصاعدة، حيث تقدم نموذجاً حياً لزعيم آمن بأن الأوطان تبنى بالرؤى المبتكرة والوعي الناجز الذي لا يخشى خوض الطرق الوعرة في سبيل تحقيق الغايات الكبرى والاستقرار المنشود.

كما أشارت إلى أن الاحتفاء العالمي بهذا الإرث التاريخي يعكس تقديراً رفيعاً لروح المبادرة والذكاء السياسي المصري الذي جعل من التجربة المصرية نموذجاً يدرس في كيفية تحويل التحديات المصيرية إلى آفاق أوسع للسلام والاستقرار والتنمية.



النائب إسماعيل موسى: رؤية الزعيم الراحل أثبتت أن الدبلوماسية قوة استراتيجية



أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أن منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل اعترافاً دولياً صريحاً بقيمة القرار الشجاع والرؤية الاستباقية في صناعة الاستقرار.

وأوضح النائب إسماعيل موسى أن إرث السادات تجاوز أطر عصره ليصبح مرجعية في إدارة الصراعات وتحويل التحديات الكبرى إلى فرص سلام حقيقي يحفظ الحقوق ويؤمن المستقبل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن استدعاء هذه التجربة العظيمة يبرهن على أن امتلاك الإرادة الوطنية المستقلة يُمكّن القادة من تغيير الخرائط السياسية وفرض احترام الدول على الساحة العالمية، لافتاً إلى أن السادات لم يكتفِ بصناعة النصر العسكري، بل استكمله بذكاء سياسي فذ أدرك أن غاية القوة هي بناء السلام واستدامة التنمية.

وتابع أن هذا التكريم يعكس بلا شك يقظة الوعي العالمي بأهمية مصر وقوتها وتأثيرها، مؤكداً أن المبادئ التي أرساها الزعيم الراحل تظل بوصلة حقيقية لكل من يسعى لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدد على أن الاحتفاء العالمي بشخصيته يؤكد دائماً أن القادة الحقيقيين هم من يصنعون مسارات الأوطان بوعي وبصيرة.

داليا الإتربي: الرئيس الراحل أنور السادات كان صاحب رؤية سياسية واستراتيجية



وقالت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان صاحب رؤية سياسية واستراتيجية استثنائية، وامتلك الشجاعة في اتخاذ القرارات المصيرية، واستطاع أن يغير مسار الأحداث في منطقة الشرق الأوسط من خلال رؤيته للسلام، دون التفريط في الثوابت الوطنية أو الحقوق المصرية.

وأضافت أن قرار العبور في أكتوبر 1973 سيظل شاهدًا على إرادة المصريين وقدرتهم على استعادة أرضهم وكرامتهم، مشيرة إلى أن الرئيس السادات قدم نموذجًا للقائد الذي استطاع الجمع بين قوة القرار السياسي والإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية للمستقبل.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذا التكريم لا يقتصر على شخص الرئيس الراحل، وإنما يمتد ليعكس تقديرًا لتاريخ الدولة المصرية ودورها المحوري في صناعة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، كما يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ويؤكد أن مصر قدمت للعالم قادة صنعوا التاريخ وتركوا إرثًا سياسيًا ممتدًا.

وشددت الإتربي على أن استحضار تجربة الرئيس السادات يمثل فرصة مهمة للأجيال الجديدة للتعرف على محطات بارزة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تضحيات وانتصارات وقرارات تاريخية شكلت حاضر الدولة ومستقبلها.