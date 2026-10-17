قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الأكاديمية العسكرية يرددون شعار الكلية أمام الرئيس السيسي
شاهد.. انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية بحضور الرئيس السيسي
بالنشيد الوطني.. الرئيس السيسي يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية
الرئيس السيسي يصل مقر حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية
علي جمعة: عندما يأذن الله تتفجر ينابيع الهداية والخير من القلب القاسي
الصحة تحذر المواطنين: الإفراط في اللحوم المصنعة يسبب ارتفاع ضغط الدم
بديل بطاقة التموين وخدمات أخرى.. تفاصيل مشروع الكارت الموحد 2026
دعم المرأة الريفية اقتصاديًا.. الزراعة تكشف خطة تمويل المشروعات الصغيرة
المالية: النمو الاقتصادي ساعد في خفض الدين الحكومي لـ 81.9% في يونيو
108 آلاف طلب لوحدات بديلة للإيجار القديم.. من يحصل على شقة ومن يحق له التظلم؟
نتنياهو عن الحرب مع إيران: أعداؤنا يريدون استفزازنا ولن أكشف أسرارًا استخباراتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

21 أكتوبر.. انطلاق بطولة جامعة بنها للسباحة بحمام بمشتهر

بطولة السباحة
بطولة السباحة
إبراهيم الهواري

تنظم جامعة بنها بطولة الجامعة للسباحة، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بحمام السباحة بمشتهر ، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع مشاركة الطلاب في مختلف الفعاليات الطلابية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة أن الأنشطة الرياضية تمثل أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطالب الجامعي، لما لها من دور في تنمية القدرات البدنية والمهارية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها.


ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة، يتنافسون في عدد من سباقات السباحة، بما يتيح الفرصة أمام الطلاب لإبراز قدراتهم الرياضية، ويسهم في إعداد عناصر متميزة قادرة على تمثيل جامعة بنها في البطولات والمحافل الرياضية المختلفة.


ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في المشاركة إلى التوجه لإدارات رعاية الشباب بكلياتهم للتسجيل في البطولة، مؤكدة استمرار دعمها للأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها بطولة الجامعة للسباحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

التوقيت الشتوي 2026

العد التنازلي لتغيير الساعة.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وضوابط غلق المحال

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

معتمد جمال

ناصر منسي يوضح حقيقة الجدل المثار حوله احتفاله بهدف الزمالك في الجيش الرواندي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

تحرك برلماني لوقف حرق المخلفات وإنقاذ المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو من التلوث

مجلس النواب

طلب إحاطة لخفض أسعار اللحوم وتحويل زيادة الإنتاج إلى مكاسب للمواطنين

حبس

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لمقدمي بيانات مزورة عن الدخل الحقيقي.. مشروع قانون

بالصور

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد