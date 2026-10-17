21 أكتوبر.. انطلاق بطولة جامعة بنها للسباحة بحمام بمشتهر

تنظم جامعة بنها بطولة الجامعة للسباحة، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بحمام السباحة بمشتهر ، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع مشاركة الطلاب في مختلف الفعاليات الطلابية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة أن الأنشطة الرياضية تمثل أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطالب الجامعي، لما لها من دور في تنمية القدرات البدنية والمهارية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها.



ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة، يتنافسون في عدد من سباقات السباحة، بما يتيح الفرصة أمام الطلاب لإبراز قدراتهم الرياضية، ويسهم في إعداد عناصر متميزة قادرة على تمثيل جامعة بنها في البطولات والمحافل الرياضية المختلفة.



ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في المشاركة إلى التوجه لإدارات رعاية الشباب بكلياتهم للتسجيل في البطولة، مؤكدة استمرار دعمها للأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم.