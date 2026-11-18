أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم Content Protection، تستهدف حماية صناع المحتوى من سرقة مقاطع الفيديو وإعادة نشرها دون إذن، من خلال رصد النسخ غير المصرح بها تلقائيا، ومنح أصحاب المحتوى الأصلي خيارات متعددة للتعامل مع المخالفات.

ولا تقتصر الخطوة على مواجهة إعادة نشر مقاطع الفيديو التقليدية، إذ تستعد المنصة أيضا لتوسيع قدرات أنظمة الرصد لتشمل المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الفيديوهات التي تستنسخ نصوص صناع المحتوى أو نكاتهم، مع استبدال وجوههم بشخصيات افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وبذلك، فإن تغيير الشخص الذي يظهر على الشاشة باستخدام الذكاء الاصطناعي لن يكون كافيا بالضرورة لتجنب اكتشاف سرقة المحتوى الأصلي.

إنستجرام يمنح صناع المحتوى السيطرة على الفيديوهات المسروقة

تتيح ميزة حماية المحتوي Content Protection لصناع المحتوى، بعد التسجيل فيها، مراقبة مقاطع الفيديو الأصلية الجديدة تلقائيا، واكتشاف النسخ المطابقة أو المتشابهة بصريا عبر منصتي إنستجرام وفيسبوك، مع إمكانية إضافة مقاطع الفيديو القديمة يدويا إلى نظام الحماية.

وعندما يرصد النظام مقطعا معاد نشره، يتلقى صاحب المحتوى الأصلي إشعارا يتيح له الاطلاع على عدد مشاهدات النسخة المنشورة، واختيار الإجراء المناسب، سواء متابعة المقطع ومراقبة أدائه، أو إخفاؤه من المنصتين، أو إضافة رابط ينسب المحتوى إلى صاحبه الأصلي، أو التنازل عن المطالبة وترك الفيديو متاحا للجمهور.

ميزة Content Protection

كما توفر الميزة قائمة سماح Allow List، يمكن لصناع المحتوى من خلالها استثناء الحسابات المصرح لها بإعادة استخدام مقاطعهم، مثل حساباتهم الإضافية أو المتعاونين معهم أو شركائهم من العلامات التجارية.

وتطرح الميزة تدريجيا أمام صناع المحتوى المؤهلين، وفقا لمعايير الأصالة والنزاهة التي تحددها المنصة، حيث يتلقى المؤهلون إشعارا عبر تبويب النشاط، بينما يمكن لغير المؤهلين التقدم بطلب للحصول على إمكانية الوصول إليها.

إنستجرام يستهدف سرقة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

في خطوة أكثر تطورا، تعمل إنستجرام على اختبار نظام جديد قادر على اكتشاف الفيديوهات التي تعيد استخدام النصوص المنطوقة في المقاطع الأصلية، حتى عندما تكون الصور والمشاهد المرئية قد استبدلت بالكامل.

وتستهدف هذه التقنية مواجهة أسلوب متزايد يعتمد على إنشاء شخصيات افتراضية بالذكاء الاصطناعي لتقديم نكات الكوميديين أو نصوص صناع المحتوى الآخرين، مع تغيير وجه الشخص الظاهر في الفيديو والإبقاء على المحتوى المنطوق كما هو تقريبا.

ويمثل هذا الأسلوب تحديا لأنظمة المطابقة التقليدية التي تعتمد على مقارنة العناصر المرئية، إذ يمكن تجاوزها بمجرد تغيير الصور والشخصيات المستخدمة في المقطع.

ومن المقرر أن تبدأ «نستجرام اختبار تقنية الكشف الجديدة مع مجموعة محدودة من صناع المحتوى، قبل توسيع نطاق إتاحتها لتشمل المشتركين في برنامج Content Protection عبر إنستجرام وفيسبوك.

ميزة Content Protection

كما تدرس الشركة إمكانية فرض قيود على انتشار الحسابات التي تكرر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليد أعمال صناع محتوى آخرين.