حددت اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس لعام 2026 مصير تركة البابا البطريرك بعد نياحته، موضحة الجهة التي تؤول إليها تركته، والمسؤول عن إدارتها لحين سيامة البابا الجديد، إلى جانب موقف أقاربه من الميراث.

وتناولت المادة (60) من اللائحة مسألة تركة البابا البطريرك، ونصت على أن تؤول التركة بالكامل إلى البطريركية، على أن يتولى القائم مقام الأمانة عليها خلال الفترة الانتقالية، دون أن يكون له حق التصرف فيها لأي غرض خارج مصلحة البطريركية.

كما حددت اللائحة آلية تسليم التركة، إذ يتولى البابا البطريرك الجديد تسلم ما تبقى منها فور سيامته، لتصبح تحت مسؤوليته وفقًا للنظام الكنسي المنظم لهذا الشأن.

وأكدت المادة صراحة عدم أحقية أقارب البابا البطريرك في ميراثه، حيث تؤول تركته إلى البطريركية، ولا تنتقل إلى أسرته أو أقاربه باعتبارها تركة تخضع للأحكام الواردة في اللائحة.

وبذلك وضعت اللائحة ضوابط واضحة لإدارة تركة البابا البطريرك بعد نياحته، بما يضمن الحفاظ عليها وتخصيصها لمصلحة البطريركية، مع تنظيم مسؤولية القائم مقام لحين تسليمها إلى البابا الجديد.