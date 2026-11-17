أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عبور قرابة 1.5 مليون سفينة بإجمالي حمولات صافية تصل لـ35.8 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 28.9 مليار طن بين الشرق والغرب، وذلك منذ افتتاح القناة في 17 نوفمبر عام 1869 وحتى الآن.

وقال رئيس الهيئة، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ157 لافتتاح القناة، إن ذلك يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 157 عاما ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وأوضح أنه طوال ما يزيد على 1.5 قرن من الزمان، تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة قدرها 180 مليار دولار؛ لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.